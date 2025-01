Reforma a las pensiones a un paso de ser ley, pese a que espera larga jornada

La Cámara de Diputados protagonizará una jornada clave este miércoles, luego de que el Presidente Gabriel Boric finalmente hiciera uso de la facultad constitucional para citar a la Sala de manera extraordinaria y concretar el que podría ser el último trámite de la reforma previsional. “La ultraderecha no dio la unanimidad” dijo el Presidente Boric arremetiendo contra Republicanos que se ha opuesto a legislar, entregar propuestas y negociar la reforma. De todas formas, a partir de las 10 de la mañana se anticipa una discusión larga en el hemiciclo. Algunos especulan que podrían ser 8 horas, para luego pasar a las votaciones que varios diputados ya anunciaron que solicitarán votación en particular de algunos artículos. La UDI en tanto anunció su voto a favor tras una votación unánime de su comisión política. Esto desató la furia del ultraderechista Johanes Kaiser quien anunció que no participará en una primaria con Chile Vamos y que si no va a una primaria con el republicano José Antonio Kast y el socialcristiano Rojo Edwards, intentará el camino propio testimonial.

Chile prepara defensa frente a posible amenaza de aranceles de Trump al cobre

El anuncio de Donald Trump sobre posibles aranceles al cobre, aluminio y acero generó preocupación en Chile, dado el impacto potencial en sus exportaciones. El canciller Alberto Van Klaveren informó que se formó un grupo de trabajo con la Subrei y el Ministerio de Hacienda para analizar los flujos comerciales afectados. A pesar de las tensiones, Van Klaveren destacó la solidez de la relación comercial con EE. UU. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, alertó sobre las consecuencias económicas y la importancia del cobre en la transición energética global.

Banco Central mantiene tasa de interés al 5% y pausa proceso de recortes

El Banco Central decidió mantener la tasa de interés referencial en 5%, en línea con las expectativas del mercado, pausando los recortes iniciados en julio de 2023. La entidad destacó el aumento de los riesgos inflacionarios y la necesidad de cautela. Aunque el escenario macroeconómico sigue siendo positivo, persiste una alta incertidumbre internacional, con volatilidad en los mercados y fluctuaciones en tasas de largo plazo y precios de commodities. El Banco Central reafirmó su compromiso de mantener la inflación cerca del 3% en dos años.

FNE pide millonaria multa contra Oxxo por entrega de información falsa en operación con Ok Market

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una multa de más de $5.250 millones contra Cadena Comercial Andina SpA (Grupo Oxxo) por entregar información falsa al notificar su operación con Ok Market en 2021. La FNE detectó 60 documentos relevantes no presentados inicialmente, retrasando la investigación. La sanción busca resguardar el sistema de control preventivo de concentraciones y es proporcional según la normativa. En otro aspecto del caso, CCA ya pagó $380 millones por incumplir medidas de mitigación. En un breve comunicado, Oxxo comentó que, su “actuar ha sido siempre de buena fe y en estricto apego a la legalidad y, con base a ello, seguirán el proceso legal conforme a lo que en derecho les compete”.

Caso Ronald Ojeda: formalizan a dos imputados de la organización criminal “Los Piratas”

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional continuó con las formalizaciones en el caso de Los Piratas de Aragua en el 11° Juzgado de Garantía, como parte de un operativo destinado a desmantelar la organización criminal, una facción del Tren de Aragua. Este grupo estaría vinculado al secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Además de las formalizaciones realizadas en Chile, la Fiscalía busca iniciar procesos de extradición para tres imputados detenidos en el extranjero. Entre ellos destaca “El Turko”, considerado uno de los líderes de “Los Piratas”, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

Putin descarta negociar la paz con Zelensky por considerar que perdió “legitimidad”

Vladímir Putin rechazó negociar la paz con Volodímir Zelensky, argumentando que el líder ucraniano ha perdido legitimidad. De esta forma, rechazó la posibilidad de llevar a cabo conversaciones directas con Volodimir Zelensky, a quien considera “ilegítimo” en sus funciones como gobernante porque el período de su mandato expiró durante la ley marcial dictada desde la invasión de las tropas del Kremlin. Según el presidente ruso, cualquier acuerdo debe realizarse con otras autoridades que representen al pueblo ucraniano. Esta postura complica los esfuerzos internacionales para alcanzar una solución diplomática al conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado a ambos bandos para que pongan fin un conflicto que se alarga desde hace casi tres años, y la semana pasada afirmó que Zelensky quería negociar un «acuerdo» para detener los combates.