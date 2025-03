Paula Walker: “Si Tohá quiere crecer electoralmente tiene que criticar al Gobierno”

Tras transparentar el pasado martes su intención de volver a La Moneda, esta vez como Presidenta, los contendientes de Carolina Tohá han intentado “sacarla a la pizarra” respecto de su rol como encargada de seguridad.

“El Gobierno de Gabriel Boric pasará a la historia por su incapacidad total para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Hoy Chile es más violento e inseguro que hace cuatro años, y el símbolo de ese fracaso tiene nombre y apellido: Carolina Tohá”, apuntó la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, a las pocas horas del anuncio.

En tanto, el diputado Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) indicó que “la pobre Carolina Tohá ha estado nadando con bolas de cañón amarradas a los pies, porque tiene un ministerio del Interior con muchos funcionarios que no comparten su visión en materia de seguridad, de Estado, etc”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la periodista y exdirectora de comunicaciones en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Paula Walker.

“Carolina Tohá tiene mucho que contar sobre lo que ha sido su accionar como exministra del interior, pero antes de eso, ella tiene que tomar una decisión que es bien relevante y es, ¿qué voz usas? Esto técnicamente significa en esta construcción del personaje candidata (…) ¿voy a hablar desde dónde?“, advirtió Walker, quien identificó que, de no definir esa voz, puede terminar expresándose “como una exministra del interior de un Gobierno que tiene un techo de adhesión“.

“El Gobierno del Presidente Boric se mueve entre los 27 y los 31/32% de apoyo, pero esto ha sido desde que llegó, bajó, se instaló en ese nicho y no se ha vuelto a mover. Si ella quiere crecer, y estoy pensando en crecer electoralmente, es evidente que tiene que empezar a criticar al gobierno. Yo me imagino que a medida que se acostumbra a su papel de candidata, van a ir creciendo, no porque el gobierno tenga que ser sumamente criticado, sino que justamente porque tiene que diferenciarse de la propuesta que ha hecho el gobierno”.

Por lo mismo, Walker anotó que la labor particular de Tohá a cargo de Interior y Seguridad Pública es destacable en cuanto a hitos: “el Gobierno del Presidente Boric triplica, si es que no más, la inversión en seguridad en cosas concretas, en autos para la policía, en escáner, en las fronteras para revisar las mercancías que entran y salen, en tener un Ministerio de Seguridad. Este es el Gobierno que ha logrado, a pesar de todo, sacar un ministerio de seguridad después de una discusión parlamentaria de 20 años. Han renovado lo que es la ley antiterrorista. Son cosas bastante impensadas si uno se pone en cuatro o cinco años atrás”.

Algo a lo que Tohá podría sacarle provecho en caso de organizar su campaña para hacerlo, por cuanto ella lideró dichos procesos.

“Yo creo que ella, en un buen diseño estratégico, debería ser capaz de sacarle mucho lustre y no salir al pizarrón necesariamente, como cuando uno estaba en el colegio y uno sabía que sacaban al típico que le iba mal, entonces pobre salía o la pobre salía ya con una desventaja. Yo creo que la pachorra que debería tener la ministra Tohá“.

“Tener a Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU sería un lujo para el mundo”

La exjefa de comunicaciones también abordó la puerta abierta que dejó la expresidenta Bachelet durante la conmemoración del 30° aniversario de la Conferencia de Beijing, sobre una candidatura a la secretaría general de la ONU.

“Un liderazgo como la presidenta Bachelet en Naciones Unidas, en este momento, a mí me parece que podría ser un lujo para el mundo. Es decir, efectivamente acometer transformaciones, modernizaciones, que Naciones Unidas lleva muchos años tratando de que ocurran”.

“La presidenta Bachelet ha tenido una carrera internacional después de que fue presidenta en Chile dos veces. Primero en ONU Mujeres, la primera agencia temática que se vuelve a abrir después de muchos años que Naciones Unidas tenía solo una agencia temática importante y grande, me refiero a UNICEF, niños, niñas. Y se abre ONU Mujeres dedicada principalmente, o sea, exclusivamente a las mujeres. Eso es un hito bien relevante en la arquitectura institucional de Naciones Unidas.

“Y luego como alta comisionada de Derechos Humanos. Entonces, digamos que es un escenario, cuando la presidenta Bachelet llega a Nueva York, yo estuve trabajando con ella en Nueva York, por lo tanto lo que estoy diciendo es algo como bien de primera fuente, la presidenta es no solo reconocida, sino que altamente valorada en lo que significa las relaciones internacionales. Son muy complejas”.

De todas maneras, reconoció que la situación no es tan simple: con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos: “nos está mostrando que él cree que los problemas del mundo no son multilaterales, no se resuelven en asamblea como Naciones Unidas, que es justamente lo que ha hecho el mundo los últimos 60 años. Él cree que esto se puede resolver en el salón oval y es bilateral”.

“Entonces probablemente no contaría la presidenta Bachelet con ese apoyo, pero ha sido tan raro Donald Trump en el último tiempo y hace tiempo. Entonces, capaz que termine apoyándola porque se dé cuenta que en un sentido importante la paz del mundo también se juega en cómo organismos multilaterales como ese tienen capacidad de hacer dialogar a las partes“.