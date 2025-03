Carmona (PC) descarta financiamiento chino en la tienda: “No hablamos chino, somos un partido más”

La noche del domingo la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), informó sobre su decisión de renunciar a la testera de la corporación. Esto como uno de los últimos coletazos del escándalo que se originó luego de que se conociera la investigación que realiza la Fiscalía Regional de Coquimbo y, en particular, tras la filtración de un chat contenido en la carpeta investigativa, en el cual conversaba con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, en el cual formulaba fuertes críticas al presidente Gabriel Boric y a la ministra Camila Vallejo.

En un comunicado público la parlamentaria acusó “una operación mediática y política para desprestigiar y desacreditar mi imagen pública, reproduciendo información falsa, generando sospechas y vínculos donde a todas luces no hay delito”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien lamentó la decisión de Cariola.

“El ejercicio de la presidencia no afectaba en absoluto las diligencias que la fiscalía se proponía”, anotó Carmona, quien además aseguró que la salida de la diputada no habría tenido lugar “si no hubiera sido por una predisposición de antemano de la derecha, que no puede comprender, sobre todo si es la ultraderecha, por afectar la conducción de la mesa actual de la Cámara“.

En esa línea recalcó lo expuesto por la diputada en el documento, quien recordó que durante el allanamiento en su domicilio el pasado 3 de enero ella se encontraba dando a luz a su hijo Borja. Esto la dejó a cargo de tres frentes diferentes, aseguró Carmona: “mantener la conducción de la presidencia de la Cámara con la ecuanimidad de apego a la ley, que lo ha hecho hasta la fecha y ha sido reconocido en forma transversal; tener que asumir el debate público que se abre a propósito de esta fiscalización; y resguardar la salud de su bebé“.

Consultado sobre la pertinencia de las filtración de los chats en donde Hassler y Cariola criticaban al Gobierno, por cuanto revelarían el nivel de confianza entre ambas ―lo que sí sería de interés en la arista Sierra Bella―, el timonel de los comunistas la calificó como “construida”.

“Lo único que hacen, digamos, es proponerse una suerte de ‘defiguración’ del proceso que está en cuestión, frente al cual nosotros y la propia Carol (…) estamos porque lleguemos hasta el final con esta investigación en la forma más transparente, llegando a todos los fondos del caso y ojalá diligente, o sea, que no tengamos unas demoras que parecen sanciones más que investigación. Bueno, nadie se va a oponer a eso. Eso está a disposición de todas las partes”.

¿Aportes chinos en el PC chileno? “A mi conocimiento, no”

En las conversaciones entre la entonces alcaldesa y la diputada por el distrino n°9 se menciona a ‘Juanito González’, apodo de Jorge Cárcamo. Él sería quien actuó de enlace entre Cariola y Bo ‘Emilio’ Yang, empresario chino por el cual intercedió la parlamentaria ante Hassler, con el fin de ayudarlo con una patente municipal que podía ser cancelada.

Consultado sobre la posibilidad de que el hecho constituya tráfico de influencias -acusación ya descartada por la propia Cariola-, Lautaro Carmona aseguró lacónico: “podría“.

“Y me parece bien puesto el condicional. Yo pido que urja la investigación y llegue hasta el final. Le toca a la fiscalía entrar a precisar si eso, efectivamente, era o no un tráfico de influencias. Yo puedo decir, por la contra parte, a todo evento el Partido Comunista va a velar por la máxima transparencia y probabilidad en la actividad y la gestión pública que tengan todos los que ostentan cargos de representación“.

Por lo mismo hizo el llamado a no formular hipótesis que escapen a la diligencia policial y del Ministerio Público: “no vamos a dedicarnos cinco o seis meses a hacer hipótesis al respecto, para que recién luego empiece la investigación y después aparezca que las cosas eran distintas. Tiene (el Ministerio Público) que asumir la función, la tarea que les corresponde, y ambas compañeras tienen abogados, tendrán como se representen allí”, afirmó Carmona, añadiendo que el Partido Comunista no ha intentado ni alterar las competencias de un poder del Estado como el de un municipio.

–¿Ha habido aportes de campaña de empresarios chinos a militantes del Partido Comunista?

-En conocimiento de la división del partido, y por tanto mía, no.

–¿Hay una relación especial con empresarios chinos o esto es una cuestión puntual de la diputada Cariola?

-No quiero asignarle tantas misiones a Carol, pero desde el punto de vista del partido, tiene como contraparte, tiene al Partido Comunista Chino y su estructura, tiene un canal para hacer llegar preguntas, opiniones, propuestas, respuestas a situaciones de política partidista, como son los encuentros de partidos comunistas del mundo, como son los seminarios vinculados al bicentenario de Marx, como son cuestiones en las que yo mismo he participado. Y se canalizan a través de gente que está vinculada en esto, como también institucional, desde la embajada.

En virtud de lo anterior citó que sólo esos son las vías en la que el PC chileno se vincula con el Estado chino y su partido rector. “No tiene otro misterio, ni somos, ni hablamos chino, ni tenemos privilegio en acercarnos por la ventana, nada. Somos un partido más y hemos estado en diálogos con delegaciones pluripartidarias en Chile, con autoridades chinas”.

“Y me parece muy bien, que ojalá también conmueva mucho más el impacto que tiene el salto del desarrollo científico, técnico, académico, cultural, etcétera, y de potencia económica mundial que es China”, sentenció.