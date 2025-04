El miércoles vence el plazo para la inscripción de primarias y partidos juegas últimas cartas

Faltan 3 días para que se termine el plazo para que los partidos puedan inscribir sus candidatos a las primarias legales. Este miércoles 30 a las 23:59 es el plazo fatal. Hasta se sabe que Chile Vamos no hará una primaria, tal como lo anunció la semana pasada Evelyn Matthei y conocida es la negativa del republicano José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser. Sin embargo, en el oficialismo las cosas no están tan claras, sobre todo en el Partido socialista, ya que su carta presidencial y presidenta, Paulina Vodanovic dejó en suspenso su candidatura presidencial y afirmó que acatará la voluntad del PS para evitar divisiones internas. La presidenta del partido enfrenta presiones por su bajo apoyo en encuestas y el riesgo de debilitar al Socialismo Democrático. En entrevista con el programa Estado Nacional sobre si su candidatura estará en las primarias del próximo 29 de junio, la senadora contestó: “Yo voy a hacer lo que diga mi partido”.

Jeannette Jara presenta a sus voceros de campaña y Winter a sus dos nuevos fichajes

Este domingo Jeannette Jara (PC) presentó a sus tres voceros de campaña, que serán Javiera Reyes, Fares Jadue y Joel Olmos, jefes comunales de Lo Espejo, Recoleta y La Cisterna, respectivamente. La exsecretaria de Estado hizo un llamado a realizar una primaria “basada en las ideas y no en las descalificaciones”, asegurando que “quien gane la primaria al otro día va a tener disponible toda la fuerza de la izquierda y el progresismo a su disposición”. El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, presentó a dos nuevos fichajes para su comando: Beatriz Sánchez, quien asumirá como coordinadora del despliegue territorial, y Tomás Vodanovic, quien liderará esas tareas en la Región Metropolitana.

Tohá dice que el continuismo estaría “muy fuera de lugar” en caso de ganar la presidencial

Carolina Tohá llamó a un proyecto nacional “más convocante” en lugar de cambiar de timón en las próximas elecciones presidenciales. Aseguró que, si gana, su gobierno no será de continuidad. Enfatizó la necesidad de un liderazgo fuerte para enfrentar la incertidumbre global y destacó que la alternancia no necesariamente es lo mejor. Propuso tres ejes para su candidatura: progreso, bienestar y seguridad, y reconoció deficiencias en la izquierda respecto a este último tema. El sábado, el Partido Radical (PR) de Chile ha decidido respaldar la candidatura presidencial de Carolina Tohá. La decisión se produce tras una serie de conversaciones internas y reuniones con otros partidos de la coalición oficialista. El PR optó por no presentar un candidato propio y se enfocará en fortalecer su presencia en el Congreso. Con este apoyo, Tohá se consolida como una de las principales figuras de la centroizquierda en las próximas elecciones presidenciales.

Cadem: Matthei consigue despegarse 8 puntos de su más cercano perseguidor en la carrera presidencial

La exalcaldesa de Providencia y actual candidata a La Moneda, Evelyn Matthei, le está sacando 8 puntos porcentuales de ventaja a su más cercano perseguidor en la denominada carrera presidencial, según datos publicados en la Encuesta Plaza Pública de Cadem. La abanderada de Chile Vamos se quedó con el 20% (+3 puntos) de las preferencias espontáneas entre las 704 personas que participaron del sondeo, seguida por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. En efecto, el exdiputado fue mencionado por el 12% (-1 punto) de los encuestados como su carta favorita para que llegue a La Moneda. En tercer lugar, con 11% (-1 punto) de las menciones, se mantiene el aspirante presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser. Más atrás se ubican Carolina Tohá (6%), Gonzalo Winter (4%), Jeannette Jara (4%), Michelle Bachelet (2%) y Franco Parisi (2%).

Tohá ganaría en primera vuelta y perdería en segunda frente a Matthei, según encuesta La Cosa Nostra

Según la encuesta La Cosa Nostra de abril, Carolina Tohá lidera las preferencias presidenciales con un 39% en primera vuelta, seguida por Evelyn Matthei (23%) y Johannes Kaiser (21%). En una eventual segunda vuelta, Tohá perdería ante Matthei (45% vs. 54%) pero ganaría a Kaiser (52% vs. 48%). La medición, realizada entre el 14 y el 23 de abril con 600 entrevistas, también muestra que Tohá lidera las primarias oficialistas con un 47% de apoyo. El sociólogo Alberto Mayol destaca que Tohá es la única candidatura del oficialismo con probabilidad de ganar en segunda vuelta.​

Caso Conscripto: Investigación aún no se formaliza y Ejército incorpora nuevos protocolos

A un año de la muerte del conscripto Franco Vargas, la Fiscalía de Arica aún no formaliza a los oficiales involucrados, a la espera de peritajes. Una segunda autopsia reveló que Vargas sufrió una laringitis no atendida que derivó en miocarditis. El Ejército implementó nuevos exámenes médicos para reclutas y aplicará protocolos de altura. También sancionó a varios oficiales y mejoró protocolos de entrenamiento y comunicación con las familias.

A un año de triple homicidio homenajean a Carabineros asesinados en Cañete

Trump cree que Zelenski está dispuesto a ceder Crimea y asegura estar “muy decepcionado” con Rusia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que cree que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, está dispuesto a ceder Crimea a Rusia y se mostró “muy decepcionado” con la postura del Kremlin en las negociaciones para resolver el conflicto. Trump reveló que durante un encuentro en el Vaticano, Zelenski le expresó su interés en llegar a un acuerdo. Sin embargo, también criticó a Rusia por bombardear Ucrania y urgió al presidente Putin a detener los ataques. El enviado de Trump, Steve Witkoff, visitó Moscú en busca de un alto el fuego.