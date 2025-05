Sin Tapujos: Marta Lagos y Germán Silva Cuadra sobre resultados de encuesta CEP y comisión PyE

La última Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que la carrera presidencial en Chile aún está muy abierta y la incertidumbre entre los votantes es significativa.

El sondeo, realizado entre el 6 de marzo y el 14 de abril de 2025, revela que un 52% de los entrevistados no sabe o no contesta quién debería ser el próximo presidente de Chile, lo que demuestra la falta de definición en la opinión pública. Es decir, la cancha está abierta para que los distintos actores políticos trabajen por captar a un electorado indeciso. Los votantes, especialmente aquellos que aún no se definen por un candidato, serán el objetivo de las campañas presidenciales.

En el marco de esta incertidumbre, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), lidera las preferencias con un 15%, seguido por José Antonio Kast del Partido Republicano con un 11% y Johannes Kaiser con un 6%.

Hoy en Sin Tapujos, con Fran Castillo: conversamos sobre lo que arroja la medición (además de los resquemores presentados desde la oposición a los resultados de la comisión para la Paz y el Entendimiento) junto a la directora de Latinobarómetro y fundadora de MORI, Marta Lagos, y con el analista político y columnista de El Mostrador, Germán Silva Cuadra.