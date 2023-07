Reforma previsional: “Cuando el clima está polarizado la búsqueda de acuerdos se hace muy difícil”

Los analistas Rodrigo Arellano y Tomás Duval abordaron el escenario que enfrenta el gobierno tras retomarse la tramitación de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara, en medio de la crisis que enfrenta el oficialismo gatillada por el caso convenios. “La piscina todavía está muy turbia como para avanzar con rapidez en este proyecto, que sin duda es importante, pero a veces en la política los timing son muy relevantes también”, señaló Arellano. En esa línea, el vicedecano de la UDD agregó que “más allá de que RN tenga una propuesta, lo relevante para la oposición es lograr un acuerdo entre todos los actores, y eso incluye a republicanos. Si no existe transversalidad por parte de la derecha para proponer una oferta de acuerdo va a ser difícil alcanzarlo”. Por su parte, Duval coincide con que el “clima está demasiado tensionado”, sin embargo, “las fuerzas políticas tienen el deber de avanzar en esta materia mas allá de la contingencia”. “Esto no va a avanzar con la rapidez que se quisiera pero me parece que es un deber seguir avanzando. Dentro de la oposición está en juego el liderazgo no solo de las personas, sino que de los partidos políticos y eso es importante en miras al calendario electoral”.