Analistas ven “poco viable” un avance en la reforma previsional si el gobierno mantiene sus términos

Los cientistas políticos Pablo Rodríguez y Octavio Avendaño analizaron el futuro en la tramitación de la reforma previsional, luego de que la UDI y el Partido Republicano decidieran bajarse de la mesa técnica de negociación, en medio de la escalada de tensiones entre oficialismo y oposición. “Producto del clima que se ve en el Congreso uno ve poco factible que se pueda avanzar. Y por lo tanto, si el gobierno no hace algo muy distinto, que lo veo poco probable, no va a salir del parlamento una reforma significativa. Puede que una reforma parcial, que busque incrementar las pensiones de las personas con una fórmula más acotada, tenga mayor éxito”, señaló Rodríguez. En esa línea, para ambos expertos el debate está influenciado por la búsqueda de “reposicionamiento de Chile Vamos”. “El gran mérito que tuvo la oposición, hasta antes de la acusación contra el ministro Ávila, es que fue bastante proactiva en el sentido de promover agenda, cómo pasó con los temas de seguridad ciudadana. Pero desde un tiempo a esta parte ha sido una oposición más bien reactiva”, indicó Avendaño. Asimismo, para Rodríguez la búsqueda por recuperar el capital político-electoral, luego de la irrupción de republicanos, determina este rol opositor y advierte sobre el riesgo latente de que la ciudadanía no sólo “castigue al gobierno por no sacar sus reformas adelante, sino que también haga un castigo general a la clase política”.

