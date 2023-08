Pensiones: “Nada asegura que la salida del ministro Jackson le ponga ruedas a las conversaciones”

Respecto a las negociaciones de la reforma previsional, el académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, es enfático en que “la oposición no va a prestar los votos para las iniciativas, independientemente de la importancia que tengan”. “No está dado el clima y no veo a la oposición disponible para llegar a un acuerdo en esa materia”, agregó. Por otro lado, el director de Tú Influyes, Áxel Callís, señala que “pensar que van a haber condiciones óptimas para negociar es utópico”. “Condiciones para negociar una reforma de pensiones no van a haber en los próximos cinco años, o nos acostumbramos a negociar en turbulencia o decimos claramente que no habrá reforma de pensiones y todo sigue tal cual”, finalizó.