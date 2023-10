Diputados exponen nudos críticos en la tramitación del veto a Ley de Usurpaciones y Presupuesto 2024

En un nuevo capítulo de La Semana Política, los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Gael Yeomans (CS), abordaron el inicio de las discusiones en el Congreso tras el ingreso del Presupuesto 2024 y el veto a la Ley de Usurpaciones. Temas que tensionan los ánimos en medio de cifras poco alentadoras para nuestra economía y un complejo manejo de la agenda de seguridad por parte del gobierno. Respecto al debate sobre la Ley de Usurpaciones, que ya inició en la Comisión de Seguridad del Senado, la diputada Yeomans señaló que sin el veto “podríamos llegar a un escenario donde, además de la autotutela, como no se hace diferenciación entre los tipos de usurpación, para una quien esté usurpando le sea mejor hacerlo mediante el ejercicio de la violencia, porque tiene la misma pena. (…) Por eso es importante la gradualidad. También el dar la opción de que sea el juez el que defina es parte de nuestro sistema de derecho”. Por su parte, el parlamentario de Evópoli indicó que “en las últimas 24 horas no hemos visto en la ministra Tohá la voluntad de construir un buen acuerdo, emplazó a la derecha diciendo que nosotros queríamos penalizar a las personas que no tienen acceso a la vivienda y eso no es así. Nos preocupa el tono con el que se ha impulsado el veto”.