Politóloga argentina y el ambiente previo a las presidenciales: “Sentimos que estamos en un abismo”

A pocos días de los comicios presidenciales en Argentina, la palabra incertidumbre predomina en los análisis respecto al futuro político del país trasandino. Las encuestas instalan a Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), al actual ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria), y a Javier Milei (Libertad Avanza), como los tres candidatos con más posibilidades de pasar. No obstante, algunas predicciones señalan que el ultraderechista tendría la ventaja suficiente para ganar en primera vuelta.

Para María Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno en Pontificia Universidad Católica Argentina, el escenario está muy complejo como para aventurar resultados. “Las encuestas están con poca capacidad de profundidad, lo que está pasando con la sociedad argentina es que está difícil conocer lo que ocurre en términos de votos. Estamos en una crisis económica fenomenal, que se junta con la crisis política de falta de credibilidad. Con Javier Milei que aparentaba ser una señal de atención y de repente fue un gran cachetazo en las PASO y sacudió el terreno político”, indicó.

Según Puente, existen burbujas sociales que no están conectadas con el ambiente político, y es en esos espacios donde penetró Milei. “Cualquier analista acá diría que tiene chance de ganar en primera vuelta, que Sergio Massa habría subido un poco y que Patricia no logra despegar. Eso es lo que se está diciendo acá, pero sinceramente yo creo que estamos viciados por el mundo informado”.

A lo anterior, se suma una inestabilidad económica en ascenso, lo que en los últimos días ha gatillado el miedo a un “nuevo corralito”. Contexto agudizado luego de que esta semana el dólar informal superara la frontera de los mil pesos -entre otros factores- por las declaraciones del propio Javier Milei, quien promueve la dolarización de la economía, además de recomendar a los argentinos que no renueven sus plazos fijos en pesos porque es una moneda “excremento”.

“La realidad es que todos sentimos que estamos en un abismo y no sabes qué va a pasar. Me parece que no hay ninguna racionalidad en lo que está pasando entre los candidatos y quienes están disputando el poder”, agrega la académica.

No obstante -a pesar de la desconfianza- la politóloga rescata que “existe un consenso amplio entre personalidades académicas y funcionarios de todo el país, sobre la defensa y mayor profesionalidad que necesitan para el Estado argentino”. Lo que da una luz de esperanza dentro de la crisis política.