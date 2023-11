Elecciones en Argentina: “Se va a reconfigurar todo el sistema político, gane quien gane”

Para la académica y doctora en Relaciones Internacionales María Lourdes Puente, hasta ahora la “herramienta encuesta” no ha sido clara para expresar lo que de verdad está pasando en la sociedad argentina, tal como sucedió durante la primera vuelta presidencial. “Después del último debate hubo una sensación en el oficialismo de victoria y de posibilidad, pero la verdad es que todas las encuestas muestran una paridad técnica contundente”, señaló, en referencia a la elección presidencial de mañana.

En esa línea agrega que hay un importante porcentaje de votantes indecisos que van a tomar una decisión en el último minuto. “Las personas están conflictuadas, no quieren votar a Sergio Massa porque lo consideran la continuidad, pero Milei no los representa, entonces hay una sospecha de que puede haber mucha gente que no vaya a votar, que pueda aumentar el voto en blanco. Hay mucha gente indecisa que te dice ‘yo estoy entre el blanco y Milei’ o ‘yo estoy entre el blanco y Massa’. Es un momento donde todo el mundo sabe que la definición va a estar cuando entren al cuarto oscuro”.

Respecto de las estrategias desplegadas por ambos candidatos, la directora de la Escuela de Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica Argentina afirma que “Sergio Massa hizo esfuerzos por hacer una autocrítica, por decir que él va a conducir un gobierno distinto, por distanciarse de Cristina. (…) Y por otro lado, Milei hizo un esfuerzo muy fuerte por mostrarse como posible conductor de un Estado que evidenció desconocer. Y la suma de Patricia Bullrich y Mauricio Macri le trata de dar una estructura y la idea de que va a tener un equipo con el que va a poder gobernar”.

En relación a las dudas sobre la capacidad de gobernabilidad en un eventual mandato de Javier Milei, Puente señala que no se trata “solamente que no tenga mayorías en el Congreso, sino lo que reveló bastante el debate es el desconocimiento de la realidad del Estado. Ahí el apoyo que tenga en el sector de Juntos por el Cambio, vinculado con Macri y todos los funcionarios que fueron parte de su gobierno, puede ser muy importante. Pero creo que para las instituciones y la dirigencia argentina va a ser una gran prueba”.

Por otro lado, el rumbo de Argentina ante un eventual triunfo de Sergio Massa va a depender de su capacidad de materializar el discurso diferenciador que ha marcado su campaña. “A partir del 10 de diciembre, él dice ‘el presidente voy a ser yo y las decisiones las voy a tomar yo’. Cómo él constituye ese gobierno y qué lugar le da a cada uno de los actores va a rearmar el sistema político. Por lo cual es un peronismo casi que está en la misma incertidumbre”, señala la politóloga.