Diputada Gazmuri (AH) y proyecto de ley corta de isapres: “La estafa del siglo”

Durante la primera semana de marzo la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibirá el proyecto de ley corta de isapres, luego de que el Senado despachara la iniciativa que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema, resguardando la sostenibilidad del sistema ante el mandato para que dichas instituciones restituyan los cobros en exceso a los afiliados.

Se trata de proyecto no exento de polémicas, ya que fue aprobado el artículo que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes, además de la reincorporación de la llamada “mutualización de la deuda”, lo que reduce el monto adeudado a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha calculado la Superintendencia de Salud.

En conversación con El Mostrador, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri (AH), señala que incorporar el concepto de mutualización implica “prorratear la deuda entre todos los afiliados, lo que permite una rebaja importantísima en lo que las isapres deben, pero es una baja artificial”.

En el mismo sentido, aseveró que “lo dijimos desde el principio. De partida, es inconstitucional, porque los excedentes son propiedad privada de aquel afiliado al cual la Isapre le cobró de más. (…) Algunos dicen que para hacer viable esto hay que bajar la deuda, pero esto es totalmente artificial, es meterle la mano al bolsillo a la gente y eso nos parece impresentable. Entonces, ¿por qué es inconstitucional? -y lo han dicho expertos, académicos, abogados- porque vulnera el derecho de propiedad privada. Esta mutualización vulnera retroactivamente la propiedad privada. Por supuesto que es distinto si uno lo plantea hacia adelante, como un nuevo convenio, lo que es correcto, pero no de la manera en que está planteado retroactivamente”, afirmó.

En esa línea, agregó que restituir esta fórmula de cálculo es un “salvataje a las isapres”.

“En la Cámara esto no va a tener el mismo piso, la composición es distinta. Y más allá de que yo ya he manifestado mi opinión, vemos parlamentarios de distintas tiendas políticas, incluso la DC, manifestándose en contra de cómo está quedando este proyecto de ley corta, que finalmente está haciendo pagar todo el costo a quienes fueron víctimas de abusos de parte de las isapres, y esto por supuesto que es intolerable. (…) Entonces estos dos factores: mutualización y alza al precio base sin ningún límite, nos hablan realmente de la estafa del siglo”, indicó.

Reforma integral al sistema de salud

Para la diputada de Acción Humanista, el foco también debe estar puesto en el fortalecimiento de Fonasa, aspecto que está incorporado en el proyecto de ley, lo que permitiría transitar hacia una reforma a la salud, mediante una red integrada con el sistema privado.

“Nunca estamos pensando en prescindir de los prestadores privados, sino todo lo contrario. Eso es importante decirlo”, señaló.

No obstante, Gazmuri no es partidaria de adelantar la discusión sobre la reforma. “Aprovecharse de la crisis que estamos viviendo y del apuro de esto para legislar precipitadamente la reforma integral de la salud, yo creo que no es una buena idea. (…) En octubre podemos dedicarnos plenamente ya con todas estas cosas solucionadas y enfocarnos en la reforma estructural”.