Candidata RN a municipio de Peñalolén: “La gente está muy desilusionada del Gobierno”

Con 12 años de experiencia como concejala de la comuna, Claudia Mora (RN) busca llegar al sillón municipal de Peñalolén, apostando por la alternancia en el poder, tras dos décadas de administración de la Democracia Cristiana. Si bien la actual alcaldesa, Carolina Leitao, ya no milita en la falange, tampoco pudo asegurar la continuidad de su gestión, luego de que su candidato perdiera frente a Miguel Concha (RD), quien ganó las primarias oficialistas.

Según afirma la carta de Chile Vamos, “la gente está muy desilusionada del Gobierno actual” y sabe que Miguel Concha representa lo mismo al ser militante de un partido oficialista.

Por otro lado, Mora también hace un llamado a su sector para competir con una candidatura única en las elecciones de octubre, y confía en que existirá el respaldo para una figura de unidad. “Hasta el momento soy yo, por haber ganado las primarias, soy la que tiene más experiencia en la comuna, la que mejor conoce el territorio y ya he recibido apoyo de distintos sectores”, dice.

-Has señalado que la comuna necesita un cambio político en la administración del municipio, ¿cuáles son los giros que tu candidatura aspira a materializar en Peñalolén?

-Soy concejal desde hace 12 años. Este es mi tercer periodo y he sido dos veces la primera mayoría de concejales de la comuna. Hoy día Peñalolén lleva en manos de la DC más de 20 años, por lo mismo creo que se necesita un cambio. La alternancia es fundamental para la democracia en el país, por eso creo que hay que cambiar ya la administración. Si bien es cierto la municipalidad ha tenido grandes avances, también en los últimos años se ha visto un estancamiento en el crecimiento de Peñalolén. Y eso la gente lo dice al recorrer sus calles.

-¿Estancamiento en qué sentido?

-Por ejemplo, la pavimentación de las calles, limpieza, áreas verdes, inversión en algunas infraestructuras. La actual administración se ha dedicado un poco más a mantener los avances, más que a seguir creciendo. Entonces la gente te pide a gritos que se mejoren las calles, que se mejore la seguridad, que se mejoren las áreas verdes, que se vea el tema de los microbasurales, entre muchos otros temas.

-¿Qué otros elementos destacas en términos de balance de lo que ha sido la gestión de la alcaldesa Carolina Leitao?

-Nadie puede desconocer que Peñalolén ha crecido mucho. Cuando llegué era una comuna más bien casi rural, estoy hablando de los años 80, hoy día tiene un crecimiento en infraestructura, en modernización, eso no se puede desconocer, pero obviamente necesitamos no solamente crecer en eso. Hay que también invertir en aquello para el beneficio de los vecinos. No se puede solamente seguir creciendo en infraestructura y no hacerlo, por ejemplo, en las calles. Tener un tremendo centro de eventos y tener las calles llenas de hoyos, o llegar a una cancha y tener microbasurales en su entorno. O los colegios, tenemos colegios particulares subvencionados, particulares y municipales, que sus entornos están deteriorados. Entonces tiene que ser un crecimiento paralelo.

-¿Qué otros temas son prioritarios en términos programáticos, además de la seguridad, que sin duda va a ser transversal en todas las campañas?

-Obviamente la seguridad es un tema a nivel nacional y Peñalolén no está lejos de eso. Hoy día nosotros tenemos 15 vehículos municipales que son de seguridad; al término de mi primer mandato pretendo por lo menos duplicar. Además capacitar a los funcionarios, hoy día no tienen capacitación para poder desenvolverse en situaciones críticas. También dotar de más funcionarios que tengan experiencia, además tener más tecnología como, por ejemplo, detector de patentes en las entradas y las salidas de la comuna.

Lamentablemente, hoy tenemos un alto índice de portonazos, hay sectores que tenemos detectados cuáles son los más críticos, pero no solamente tenemos que detectar esa información, sino que tenemos que hacer algo para que eso no siga avanzando.

Son varias cosas en temas de seguridad que tengo planeadas. Se puede salir a buscar los recursos al Gobierno Regional y postular también a distintos programas para ir aumentando la dotación de vehículos, aumentando la dotación de personal, etc. Considerar que nosotros tenemos una gran población, y tenemos solamente una comisaría y una tenencia, que ya está en proceso de construcción para una subcomisaría, lo que también nos podría ayudar a recibir un poco más de dotación de Carabineros, que todos sabemos que a nivel nacional estamos con un déficit importante.

-Otro de los temas que se ha tomado la agenda tiene que ver con la transparencia y probidad a nivel municipal, a propósito de los casos de corrupción que afectan a diferentes municipalidades del país. ¿Qué más se puede hacer con las herramientas que hoy día existen?

-La verdad que hoy día es lamentable que eso esté sucediendo. Por eso después nos califican a todos los políticos como que somos ladrones, porque lamentablemente hay gente que hoy día hace mal la labor.

Peñalolén se ha caracterizado por tener un alto porcentaje de transparencia, hemos pedido informes a la Contraloría cuando ha correspondido. Y una vez asumida mi alcaldía, si gano en octubre, lo primero que voy a hacer será pedir auditoría a las corporaciones y al municipio, no por desconocimiento de que haya pasado algo, pero sí para partir un gobierno con la transparencia y mostrar a todos los vecinos cómo se recibe una municipalidad.

Ahora bien, nosotros siempre en el concejo, por lo menos cuando se entrega información, ya sea de concursos públicos, de licitaciones, nos juntamos en comisiones –que no son televisadas como los concejos– donde se piden los antecedentes para no caer en eso. Y hemos sido firmemente, como concejo municipal, un gran fiscalizador de todo lo que se adquiere y todos los fondos que son de todos los peñalolinos.

-¿Cuál es tu opinión respecto al ganador de las primarias oficialistas, Miguel Concha? Él es del Frente Amplio, también sacó cuentas alegres, porque le arrebató un bastión importante a la Democracia Cristiana, ¿cuál es la evaluación que tienes de su figura?

-Lo primero es que yo quiero llamar a la unidad de mi sector, de Chile Vamos, republicanos, amarillos, demócratas, social cristianos, para que llevemos un candidato único en octubre, eso es lo más importante.

Segundo, Miguel fue candidato a alcalde en las elecciones pasadas, donde perdió. Después fue candidato a diputado, también perdió, y después se fue a trabajar al Gobierno. Hoy día llegó nuevamente a ser candidato, y la gente dice que desapareció en estos años de Peñalolén.

La gente está muy desilusionada del Gobierno actual. Ellos llegaron a gobernar diciendo que eran casi otra especie, que llegaban con ideas nuevas, y hoy día se ha visto que eso no es así, hemos tenido el tema de las fundaciones, etc. Miguel viene desde ese mismo partido, trabajó en La Moneda, la gente en el terreno sabe que es lo mismo que hoy día está en el Gobierno, y ya no quieren eso, menos para Peñalolén.

-Hacías el llamado a la unidad de tu sector, ¿cómo ves el escenario no solamente para Peñalolén, sino que las negociaciones a nivel nacional? ¿Cómo proyectas las conversaciones entre los partidos de oposición?

-Mira, yo soy bien optimista. Hemos tenido ya conversaciones con los distintos partidos del sector y lo que queremos todos es el bien para Peñalolén y recuperar Peñalolén. Entonces, yo sé que vamos a llegar a un buen puerto, que vamos a tener un candidato único, y que nos vamos a respaldar sea quien sea el candidato. Hasta el momento soy yo, por haber ganado las primarias, soy la que tiene más experiencia en la comuna, la que mejor conoce el territorio y ya he recibido apoyo de distintos sectores.

En relación a nivel país, hoy día se está hablando con los distintos sectores y se está llegando a acuerdos en relación a los candidatos más competitivos. Creo que pelear por pelear un cupo con candidatos que no marcan es una tontera. Y eso también lo tienen claro las directivas de cada partido: llevar un candidato único y que sea el más competitivo por el bien de Chile y por el bien de Peñalolén.

-¿De qué sectores has recibido apoyo en Peñalolén?

-He recibido apoyo de Evópoli, se contactó conmigo la candidata que estaba en mi misma lista. Se ha contactado gente de la DC, también quienes apoyaban al candidato de la alcaldesa, me han respaldado y dicen que van a trabajar conmigo para recuperar Peñalolén. Ellos no quieren que llegue el Frente Amplio a la comuna, me lo han dicho abiertamente, y ya se han puesto a disposición para trabajar en la campaña de octubre.

-¿No se descarta entonces que haya un candidato del Partido Republicano, a pesar de la expectativa de candidatura única?

-He conversado con quien en su minuto era candidato republicano. Están en negociación, entiendo que ya está más avanzada. No te puedo decir que el tema ya esté cerrado, pero sí se ha avanzado harto y se está llegando a un acuerdo para que haya solamente un candidato, por lo menos en Peñalolén.