Los avances del Plan Nacional de Búsqueda y el deber “ético”de garantizar su continuidad

“A 51 años del Golpe de Estado, seguimos trabajando en nuestro compromiso por buscar verdad, reconstruir historias y hacer justicia”, señala la publicación con la que el Gobierno busca reforzar el mensaje del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), al cumplirse 51 años del golpe de Estado en Chile. P olítica pública de carácter permanente, que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, además de garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda, e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

Así lo señalaron los académicos e integrantes del Comité de Seguimiento y Participación del PNB, Patricio Bernedo y Daniela Accatino, quienes comentaron los aspectos más relevantes del trabajo iniciado a principios de este año y la importancia de un financiamiento a largo plazo para garantizar su continuidad, independiente del gobierno de turno.

“El Plan es una institucionalidad bien compleja. El Comité de búsqueda está todavía en algún sentido en proceso de construir una dinámica de trabajo con las distintas instituciones del PNB. (…) Entonces, que toda esta institucionalidad y lo que se avanza en distintos planos se pueda ir transmitiendo sistemáticamente la información al Comité de Participación y Seguimiento, ha requerido también el pensar cómo realizarlo”, señaló Accatino.

Lo anterior, a propósito de la crítica expresada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, respecto a la falta de información sobre el trato directo entre el Ministerio de Justicia y la empresa Unholster, con el fin de levantar una plataforma que permita el cruce de información para avanzar en la reconstrucción de trayectorias de las víctimas.

“Las reuniones, la verdad es que no bastan, se hacen insuficientes. (…) Por eso estamos ahora reuniéndonos como Comité con distintas instituciones que forman parte también del Plan de Búsqueda, para hacernos una idea del trabajo que cada una de ellas está realizando. Y estamos también articulando un mecanismo de información periódico que nos permita facilitar esa comunicación”, agregó la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas UACh.

Los académicos también se refirieron a la discusión sobre las prioridades en el trabajo de los diferentes órganos que componen el PNB, donde afirman que no hay una contraposición entre búsqueda forense y reconstrucción de trayectorias vitales. Ambos advierten que se trata de una política ambiciosa, con varios objetivos, donde el trabajo en terreno requiere muchas veces de información previa.

Patricio Bernedo, académico y director del Centro para el Diálogo y la Paz UC, indicó que el trabajo en las universidades, ha estado con cursos específicamente dedicados a estas materias. Investigando trayectorias a partir de seminarios de investigación.

“Por ejemplo, en el Instituto de Historia de la UC se reconstruyeron 20 trayectorias en el sitio Cerro Chena. Hubo hallazgos bien puntuales, uno podrá decir, de detalle, a veces de enmendar algunos aspectos de las trayectorias que ya existían, pero a partir de la investigación con los archivos que tiene el Ministerio de Justicia, se pudo hacer algunas correcciones en esas trayectorias. En algunas de ellas -se podrá decir- muy de detalle, pero esos detalles, especialmente para los familiares, son importantes. Pueden tener una incidencia en poder determinar con mayor claridad cuál fue el paradero, el destino final de esa persona”, afirmó.

Respecto al sentido de urgencia y las expectativas sobre la continuidad del PNB, en el caso de que en marzo del 2026 cambie el color político del gobierno, Daniela Accatino señaló que “las experiencias comparadas muestran que todos los avances institucionales dependen de alguna manera en su sustentación de la existencia de una voluntad política que los respalde. Todos los esfuerzos institucionales tienen en ese sentido una fragilidad de la que creo que es importante ser consciente”.

No obstante, agregó que “esta política pública está expresada en un decreto. Eso le da un respaldo normativo que es valioso, pero requiere ser sostenido en el tiempo. Y en ese sentido, creo que la discusión presupuestaria que se va a tener en algunos meses más para la asignación también de presupuesto asociados al Plan de Búsqueda para el año 2026, va a ser un importante apronte, donde los distintos sectores políticos van a estar bajo escrutinio de la sociedad respecto de su compromiso con la sustentación de esta política pública”.

En esa línea, Bernedo también advirtió que “las políticas públicas tienen que tener apoyo social, tienen que estar legitimadas y tener credibilidad, eso es fundamental”.

“Tenemos todos un desafío gigantesco en el sentido de que verdaderamente podamos despolitizar el tema de los derechos humanos, despolitizar en particular el tema de los detenidos desaparecidos, y en la práctica transformar esto en lo que es, no solo un tema político, sino que también es un tema ético. Es un tema que nos interpela a todos como sociedad, y en la medida que vayamos fortaleciendo esta manera de mirar la gran deuda que tenemos en particular con los familiares, vamos a dar un gran paso. Donde finalmente tengamos un financiamiento idealmente garantizado en el largo plazo para que este Plan pueda seguir desarrollándose y pueda cumplir sus objetivos”, finalizó.