Delegado Durán y seguridad en el Gobierno: “Cada homicidio no solo nos duele, sino que nos preocupa”

Tras los dichos de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el pasado 21 de septiembre en donde calificó los 37 homicidios ocurridos durante Fiestas Patrias como una cifra “más o menos similar a la que hay en días habituales”, un nuevo frente de críticas se le abrió al oficialismo por sus resultados en materia de seguridad.

“Aquí la ministra Tohá le ha fallado a Chile, que no es capaz hoy de enfrentar esta crisis y de aunar dentro de su sector político y que tenemos que tomar una decisión dentro del Congreso”, señaló el diputado republicano Luis Sánchez durante el lunes de esta semana. Mismo día en que su bancada ingresó una acusación constitucional en su contra, en donde acusan a Tohá de “haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, infracciones a la Constitución y la Ley, y la inejecución de las mismas”.

Escenario similar al que enfrente el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, luego de que la bancada de diputados de Renovación Nacional hicieron un llamado al presidente Gabriel Boric para que le exigiera su renuncia. Esto luego de que le acusaran de que ―según indica el oficio de los parlamentarios― “celebró” el aumento de homicidios durante las Fiestas Patrias.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, sobre la situación de seguridad en el país y las críticas que enfrenta el Gobierno por su manejo, las que el gobierno descarta de plano.

“Cada homicidio no sólo nos duele sino que también nos preocupa y nos ocupa: hemos desplegado una estrategia nacional contra el crimen organizado”, señaló el delegado respecto a las críticas sobre “naturalización” del crimen por parte de la oposición, destacando ademas los esfuerzos el Gobierno respecto a materia legislativa, policial y presupuestaria.

“Creo que hay un problema porque cuando uno comenta las cifras ―a veces a partir de una pregunta― muchas veces a partir de el legítimo análisis que se realiza respecto de qué ocurrió en un momento determinado, bueno, cualquier cosa que uno diga pareciera ser que pone el foco sólo en las cifras”, justificó en conversación con El Mostrador, a lo que agregó que el foco en el análisis de los datos “debe estar puesto siempre en que permita generar mejores políticas públicas”.

Continuando en la línea del análisis de datos, el delegado presidencial también comentó la percepción de inseguridad en el país. Según los datos de la encuesta CEP de septiembre relevados ayer, la delincuencia, el robos y el narcotráfico continúan siendo las primeras preocupaciones entre los chilenos. Además, la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), en su edición 2023 estableció que un 87,6% las personas perciben a nivel nacional que la delincuencia aumentó en los últimos doce meses.

“El análisis de la cifra no significa de modo alguno que estamos satisfechos ni contentos. Dicho eso: lo que se señala es la percepción de temor. Una cosa es la victimización, en qué medida las personas han sido víctimas de un delito, y en qué medida las personas perciben que hay una situación de riesgo de ser víctima de un delito”, distinguió, además de declarar que la cifra también es afectada por el tipo de delitos que se comenten más hoy en día, que tienden a ser más violentos

“Por ello parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado no sólo es abordar el conjunto de delitos con armas de fuego (con foco en aquellos más graves: homicidios, robos con intimidación, los robos con violencia, etcétera): adicionalmente parte de la estrategia es hacer un esfuerzo importante en materia de armas de fuego. Y esto supone, por un lado, el control y fiscalización de las armas legalmente inscritas, y por otro lado, la incautación de armas de fuego”.

Calles sin Violencia

Un estudio realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo en julio pasado reveló que el plan Calles sin Violencia no ha tenido los resultados esperados. Comparadas las 48 comunas parte del plan con otras que no, los avances en el combate a la delincuencia no demostraron ser significativos.

“Creo que hay que confrontar datos objetivos, emanado de las instituciones oficiales creadas para estos efectos. En ese sentido yo le puedo decir que si uno ve los datos de cantidad de droga incautada, de armas incautadas, de personas detenidas, de imputados conocidos responsables de delitos violentos y homicidios, en todos estos factores ha habido un incremento muy significativo”, contraargumentó el delegado metropolitano, quien no comparte las conclusiones de los datos y su interpretación.

“Entonces, en vez de que legítimamente cada uno saque un dato, en el caso nuestro estamos hablando de los datos oficiales del Estado de Chile, no del Gobierno. Lo que yo sugiero es que pensemos cuáles son las estrategias adecuadas, cuáles son las propuestas específicas que cada actor, que cada sector contribuye a aportar al debate con el propósito de trabajar unidos contra el delito”, invitó Durán.