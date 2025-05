Jorge Costadoat y desafíos de León XIV: “Si es que hay algún anticristo en esta historia es Trump”

Hoy en Al Pan Pan: conversamos con el doctor en teología y sacerdote jesuita Jorge Costadoat, quien revisó los diferentes orígenes que marcan al recientemente nombrado papa Robert Francis Prevost, desde ayer conocido como León XIV.

“Este es un papá latinoamericano. El corazón lo tiene en América Latina, lo tiene en el Perú. Seguramente a él lo desvive la situación pastoral del país”, anota Costadoat, citando la experiencia de Prevost en Perú, donde comenzó como vicario parroquial en 1985 y que dejó como obispo de Chiclayo en 2023.

“Tiene el corazón puesto en América Latina, un país que por esos años era muy pobre, estaba expuesto incluso a Sendero Luminoso, que reproduce también los conflictos anteriores”, recordó igualmente, asegurando que su experiencia lo acerca a lo que fueron los papados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, los cuales ratificaron la opción por pobres (y que Benedicto, a pesar de ser calificado como conservador entre los purpurados, incluso la elevó a inherente a la fe católica).

De todas maneras, el sacerdote asegura que sus pertenencias (su afiliación a Perú o su condición de hijo de migrantes) son secundarias a su misión: “No sé si es el planteamiento más pertinente, porque aquí es el papa de la Iglesia que está en todas partes de la Tierra“.

De todas maneras, recalcó que existe “una fricción” en el historial de León XIV, y que le tocó presenciar a cargo de la fe católica en un país latinoamericano: la tensión entre la región y Estados unidos.

“Ahí hay un punto de fricción, de división. En este momento, el presidente de Estados Unidos está sacando un poco menos que a patadas a los migrantes de su país. Es decir, a mí me consta, porque he escuchado de una religiosa norteamericana que los niños no están yendo a la escuela, que los papás no van al trabajo. Esto es miedo de los migrantes que ya hace muchos años en Estados Unidos. Los otros están en la frontera“.

“Desde un punto de vista del Evangelio, yo siempre me he hecho la pregunta: ¿qué es lo que rezan los migrantes al otro lado de la frontera, antes de pasar? ¿Quieren enseñarle a los niños? Ahí hay un punto de fricción muy importante y además tiene que ver con un signo de los tiempos, porque la migración hoy por hoy es uno de los grandes signos de los tiempos“, se cuestiona.

El 14° León, y por qué el nombre importa

En esa misma línea, destacó que la elección de Prevost por el nombre “León” no es baladí, y que obedece a la autoría de León XIII de la encíclica Rerum Novarum, que instauró la doctrina social en la Iglesia católica.

“Renum Novarum responde al conflicto que se da en el siglo XIX con los procesos de industrialización de grandes mayorías deproletarios en condiciones inhumanas de trabajo (…)”.

Esa vocación por los pobres, y reflejada en su nombre, lo acercarían asimismo en un segundo orden a la vocación de Francisco, quien en su producción literaria puso en el centro de su preocupación la crisis climática del planeta.

“Está súper estudiado: las primeras víctimas de desastre ecológico, medioambiental, son los pobres. Está clarísimo, en todas partes donde hay desastre, los que primero sufren son los más pobres. Y los primeros en emigrar son los pobres”.

“Si este papa quiere evangelizar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, tiene que conectar profundamente con el tema medioambiental. Las nuevas generaciones tienen una sensibilidad ecológica, medioambiental, mucho más fuerte que nuestrasgeneraciones. Son mucho más conscientes de esto”.

Un “superbowl” de líderes mundiales: Trump contra León XIV

Igualmente Costadoat comentó la relación que se puede pronosticar tendrá Prevost con su connacional: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algo que había adelantado en su manera Francisco: en Laudate Deum ya había apuntado en contra del país del norte por su rol preponderante en la emisión de gases de efecto invernadero. “Evidentemente, quizá hay un personaje ‘antiangélico’ en esta historia de Trump que ha hecho un daño gigantesco, con sus palabras, con sus mentiras, con sus amenazas en todo el mundo”.

“Es decir, si es que hay algún personaje, si es que hay algún Anticristo en esta historia, es Trump, que amenaza con romper el derecho internacional, invadir los pueblos vecinos. Entonces, la posibilidad de un choque es grande. Hasta te diría yo, ojalá que se dé“, asegura el sacerdote jesuita, sosteniendo también que “en el Evangelio, Jesús lo anunció entrando en conflicto con los poderosos de la época. Es decir, si tiene que haber una continuidad fundamental, es con el Jesús que fue crucificado por los poderosos“.

En esa línea, aseguró que las políticas adoptadas por Washington (en particular respecto a materia migratoria) lo pondrán en directo conflicto con el mandamás norteamericano.

“Yo creo que va a tener que ser una mezcla entre prudencia, siempre prudencia, pero también de profecía. A Jesús no lo condenaron por prudente, lo condenaron por profeta. Entonces, un continuador de Jesús tiene que estar más del lado de la cruz que del lado de los arreglos, por decirlo así, que son necesarios.Y para eso Vaticano cuenta con un servicio diplomático, una experiencia diplomática formidable. Y en la situación actual del mundo le doy suma importancia al trabajo diplomático,porque ellos son como amortiguadores, como unos colchones. Son los que inhiben los conflicto”.