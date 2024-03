Francisca Jünemann: “Hay barreras culturales, legales e institucionales que frenan a las mujeres”

Esta semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, mejor conocido como 8M. Es una ocasión para recordar uno de los grandes problemas del mercado laboral: la enorme brecha de género que aún existe en el trabajo y las empresas.

Francisca Jünemann, presidenta de la Fundación ChileMujeres, lamenta que haya “barreras culturales, legales e institucionales que frenan a las mujeres”. La abogada de la Universidad Católica fue la invitada de esta semana a La Mesa de El Mostrador y recordó que un estudio que publicaron en enero reveló que, en términos de diversidad, menos del 40% de los puestos en empresas es ocupado por mujeres. Esta disparidad aumenta en la alta gerencia y directorios, con solo un 18,8% y un 18,1% de mujeres, respectivamente.

En la lista de las 50 mujeres más influyentes de América Latina, que publicó Bloomberg esta semana, no hay chilenas. Jünemann dice que no es casualidad, ya que en Chile no hay muchas mujeres en posición de liderazgo empresarial o político. “Menos de la mitad de las mujeres tienen trabajo remunerado y la mayoría son trabajos informales”, señala.

Otra área donde estamos al debe en el sector privado es aquella sobre el acoso laboral y sexual. El estudio, en el que participaron las empresas más grandes de Chile y que le reportan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), muestra que en 2022 el 52,5% de las empresas recibió denuncias de acoso laboral, mientras que el 37,5% enfrentó denuncias de acoso sexual.

Más preocupante aún, dice Jünemann, es que el 35% no cuenta con programas de capacitación en la materia. Y el 32,5% tampoco tiene programas de capacitación en acoso sexual.