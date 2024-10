Julián Suárez: “Vemos un país con instituciones sólidas, democracia pujante y economía sana”

Julián Suárez lleva ya casi dos años en Chile y es el primer representante en nuestro país de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) desde que volvimos a ser miembro pleno del banco.

El economista argentino fue el invitado a La Mesa de esta semana para hablar de las ambiciones de la CAF en Chile, su mirada sobre el escenario político y su apuesta a trabajar con el sector público y privado para ayudar a nuestro país en la transición energética, el desarrollo regional, la agenda digital y la realización de proyectos de infraestructura.

Su mirada es interesante, porque viene de afuera. Además, la entrevista coincide con el quinto aniversario del estallido social y la discusión que genera acerca de la falta de respuesta del mundo político a las demandas sociales que lo gatillaron.

Julián destacó las fortalezas del país en términos de instituciones sólidas, democracia y una economía estable, así como los avances en sostenibilidad ambiental y educación. Sin embargo, también subrayó los desafíos que enfrenta Chile, como la calidad educativa, la diversificación económica, la desigualdad y el cambio climático. Y enfatizó la necesidad de mejorar la educación, incorporar valor agregado en la economía y avanzar en la transición digital.

“A Chile lo vemos como un país que se destaca en el contexto regional. Es un país que en términos de promedios, donde sabemos que ahí se esconden un montón de disparidades, es un país con instituciones sólidas, con una democracia pujante y consolidada. Es un país que más allá de que, a nivel de crecimiento económico, el actual es sustancialmente menor que el que tenía hace 20 años, es un país previsible, con una macro saneada, un país que en términos de consolidación fiscal se atañe a las reglas fiscales y que tiene un Banco Central independiente que es destacado en el contexto internacional”, dijo.

El economista adelantó que, en el primer año de su reincorporación a la CAF, Chile ha obtenido financiamiento directo por entre US$ 2.850 millones y US$ 3.000 millones en 29 operaciones, incluyendo US$ 500 millones para la empresa ferroviaria del Estado y la participación en un fondo para el hidrógeno verde.

Suárez también aprovechó de explicar los cuatro ejes estratégicos de trabajo para el desarrollo regional en que está enfocada la CAF: desarrollo armónico, economía ambiental, transición energética y agenda digital.

Se destacan proyectos como el fortalecimiento de gobiernos subnacionales, apoyo en transporte sostenible y la conectividad con el proyecto del cable antártico.

Y subrayó el papel clave de la CAF en la integración y desarrollo de Chile, con la creación de un centro de innovación en Santiago y el compromiso de abordar los retos planteados por el estallido social y el desarrollo inclusivo.