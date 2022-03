Putin afirmó que Rusia saldrá fortalecida de la invasión a Ucrania y advirtió que sanciones repercutirán en Occidente

El presidente Vladimir Putin aseguró, este jueves, que las sanciones impuestas a Rusia repercutirían en los países de Occidente, incluyéndose en forma de precios más altos para los alimentos y la energía, y añadió que Moscú saldría fortalecido tras su decisión de invadir Ucrania.

Putin afirmó que no había alternativa a lo que Rusia llama su "operación militar especial" en el país de Europa Oriental y que la nación no podía aceptar que su soberanía se viese comprometida por algún tipo de beneficio económico de corto plazo.

"Estas sanciones se habrían impuesto de todos modos", señaló Putin en una reunión del gobierno ruso. "Hay algunos problemas y dificultades, pero en el pasado los hemos superado y los superaremos ahora".

"Al final, todo esto conducirá a un reforzamiento de nuestra independencia, autosuficiencia y soberanía", remarcó en la reunión televisada, dos semanas después de que las fuerzas rusas invadieran la vecina Ucrania.

Sus comentarios estuvieron orientados a criticar las sanciones occidentales por considerarlas contraproducentes y asegurar a los rusos que el país puede resistir lo que Moscú llama una "guerra económica" contra sus bancos, empresas y oligarcas.

En ese sentido, Putin apuntó a Rusia como un importante productor de energía que suministra un tercio del gas de Europa, y continuaría cumpliendo con sus obligaciones contractuales a pesar de que ha sido objeto de sanciones extensas, incluida la prohibición de las compras de su petróleo por parte de Estados Unidos.

"Anunciaron que están cerrando la importación de petróleo ruso al mercado estadounidense. Los precios allí son altos, la inflación no tiene precedentes, ha alcanzado máximos históricos. Están tratando de culparnos por los resultados de sus propios errores", sostuvo. "No tenemos absolutamente nada que ver con eso".

En respuesta a Occidente, el gobierno ruso determinó anteriormente que había prohibido las exportaciones de equipos de telecomunicaciones, médicos, automotrices, agrícolas, eléctricos y tecnológicos, entre otros artículos, hasta finales de 2022.

En total, se incluyeron más de 200 artículos en la lista de suspensión de exportaciones, que también cubría vagones de ferrocarril, contenedores, turbinas y otros bienes.

"RESOLVEREMOS ESTOS PROBLEMAS"

Hablando en un tono pausado, Putin reconoció que los rusos ya estaban percibiendo las sanciones impuestas desde la invasión del 24 de febrero.

"Está claro que en estos momentos siempre aumenta la demanda de las personas por ciertos grupos de bienes, pero no tenemos ninguna duda de que todos estos problemas los resolveremos trabajando con calma", manifestó "Poco a poco, la gente se orientará, comprenderá que no hay eventos que no podamos resolver".

Del mismo modo, el Jefe de Estado afirmó que Rusia es un importante productor de fertilizantes agrícolas y que habría "consecuencias negativas" inevitables para los mercados mundiales de alimentos si Occidente sigue causándole complicaciones. Por su lado, su ministro de Agricultura informó en la reunión que la seguridad alimentaria del país está garantizada.

En la misma instancia, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, aseguró que Moscú había tomado medidas para limitar la salida de capitales y que el país pagaría su deuda externa en rublos, no en dólares.

"Durante las últimas dos semanas, los países occidentales, en esencia, han librado una guerra económica y financiera contra Rusia", declaró. Siluanov acusó que Occidente había incumplido sus obligaciones con Rusia al congelar sus reservas de oro y divisas, y que está tratando de detener el comercio exterior.

"En estas condiciones, la prioridad para nosotros es estabilizar la situación en el sistema financiero", afirmó el ministro.

(Editado por Mesa de Actualización El Mostrador)