Boris Johnson será multado por las fiestas en Downing Street durante la pandemia

Así lo confirmó este martes una portavoz del jefe de Gobierno. La Policía Metropolitana de Londres (Met) informó hoy de que ha emitido ya más de 50 sanciones a empleados del Gobierno por infringir la normativa anticovid.

"El primer ministro y el ministro de Economía han recibido hoy notificaciones de que la Policía Metropolitana tiene intención de imponerles una multa", señaló a la prensa la portavoz del Ejecutivo.

"No tenemos más detalles, pero les volveremos a informar cuando los tengamos", agregó.

Las fuerzas de seguridad investigan doce fiestas y eventos sociales tanto en Downing Street como en otros edificios gubernamentales, incluidas al menos tres a las que pudo haber asistido el primer ministro.

l líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, exigió tras conocerse que tanto Johnson como Sunak serán multados que ambos "deben dimitir" por haber violado la ley y "mentido repetidamente a los británicos".

"Los conservadores están totalmente desacreditados para gobernar. El Reino Unido merece algo mejor", escribió Starmer en Twitter.

Boris Johnson and Rishi Sunak have broken the law and repeatedly lied to the British public.

They must both resign.

The Conservatives are totally unfit to govern. Britain deserves better.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2022