EE.UU. mata con dron al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri

Estados Unidos mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en una operación aérea en Afganistán, informaron el lunes medios de comunicación estadounidenses que citaron a funcionarios del gobierno.

Según el diario The Washington Post y la cadena de televisión CNN, Al Zawahiri, de nacionalidad egipcia y de 71 años, falleció en un bombardeo perpetrado con un dron.

Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri, who played key role in 9/11 attacks, is killed in U.S. operation, officials say https://t.co/sxhqS95zA4

— The Washington Post (@washingtonpost) August 1, 2022