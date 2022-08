Cómo se vive en Kabul y otras zonas de Afganistán un año después del regreso de los talibanes al poder

Noor Mohammad, de 18 años, y Ahmad, de 25 años, siguen blandiendo sus hoces para limpiar un trozo de grano restante.

La historia de Ahmad es igual de dolorosa. "Vendí mi moto para ir a Irán pero no encontraba trabajo", explica.

" Todos estos problemas me entristecen ", dice al enumerar la pobreza, las malas carreteras, la falta de acceso a los hospitales y las escuelas que no funcionan correctamente.

Pero la guerra no ha terminado para el gobernador Din Dost. Dice que fue encarcelado y torturado por las fuerzas estadounidenses. "No nos den más dolor", asevera. "No necesitamos ayuda de Occidente".