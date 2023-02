Unos 60 migrantes mueren en naufragio cerca de la costa de Italia

Al menos 60 migrantes murieron este domingo (26.02.2023) tras el naufragio de su embarcación no lejos de la ciudad italiana de Crotone, en Calabria (sur), pocos días después de aprobarse una controvertida normativa de salvamento de migrantes en el mar. La embarcación que zozobró transportaba a más de 200 personas, según algunos testimonios, y llevaba cuatro días viajando desde Turquía.

Las autoridades italianas han recuperado sesenta cuerpos de las aguas del Mediterráneo y al menos 80 personas han logrado salvar su vida. En las imágenes difundidas por la policía italiana, se ven trozos de madera diseminados sobre la playa, donde acudieron los socorristas mientras los rescatados esperaban su traslado a un centro de acogida.

Fuentes de los Carabineros (policía militarizada) confirmaron que los cuerpos de los migrantes, entre los que hay un recién nacido y al menos 12 menores de edad, se han localizado a lo largo de varios kilómetros en la costa de la región de Calabria, en las inmediaciones de la playa de Steccato (provincia de Crotone), y no se descarta que el número de fallecidos llegue al centenar.

I am deeply saddened by the terrible shipwreck off the coast of Calabria.

The resulting loss of life of innocent migrants is a tragedy.

All together, we must redouble our efforts on the Pact on Migration & Asylum and on the Action Plan on the Central Mediterranean.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2023