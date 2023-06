Dina Boluarte: “¿Cuántas muertes más quieren?” en Perú

La presidenta de Perú criticó a liderazgos políticos que han llamado a nuevas protestas contra su Gobierno y calificó como “traición a la patria” sus reclamos.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se refirió este miércoles (14.06.2023) a la convocatoria de nuevas protestas antigubernamentales y preguntó “¿cuántas muertes más quieren?”, tras las manifestaciones que sacudieron el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 que dejaron un saldo de 77 víctimas fatales.

“Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ‘tercera toma de Lima’ o la ‘nueva toma del Perú’, ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno”, aseguró Boluarte.

La presidenta fue a la región norteña de Piura a la inauguración de un centro binacional fronterizo junto con su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso y, en una posterior rueda de prensa, mencionó que, en los primeros meses al mando del país andino, su Gobierno ha actuado como “bomberos”, apagando “casi 500 manifestaciones violentas”.

“¿A quién benefician esas muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y, ahora mismo, no satisfechos con que yo no haya renunciado, siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llegar? Y están en Europa con esa narrativa falsa hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria?”, dijo en referencia a liderazgos políticos, activistas y voces que critican al Ejecutivo.

Afirmó que su Gobierno está trabajando “sin robar al pueblo”, es respetuoso con las instituciones y la Constitución y no les van “a dar el gusto” a quienes que les acusan de ser “un Gobierno cívico-militar”.

A la prensa pidió que “llevemos noticias objetivas, que ayuden a que miren a un Perú que va saliendo de las cenizas como el ave fénix y quiere volar con alas frondosas como un país desarrollado”. También, aceptó que han cometido errores en cuanto a la gestión de la lucha contra el dengue, enfermedad por la que -en lo que va del 2023- han muerto más de 200 personas, según las cifras del Ministerio de Salud.

Boluarte no acudió a la inauguración del centro fronterizo, que se encuentra en territorio ecuatoriano, porque no puede salir del país puesto que no tiene constitucionalmente nadie que le sustituya como presidenta. Por lo que la declaración con Lasso fue en el puente internacional que comunica La Tina, en el lado peruano, con Macará, en el ecuatoriano.

En este sentido, a petición del Ejecutivo, el Congreso aprobó esta semana que la presidenta pueda gobernar de manera remota, para que esta pueda ejercer la diplomacia fuera de Perú, puesto que -desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2023- no ha salido del país.

Video vía Twitter: @_Davidcu