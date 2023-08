Javier Milei se impone en las primarias argentinas y oficialismo sufre derrota

Sorpresa en Argentina, ya que de acuerdo a los resultados extraoficiales, con un 60% de los votos escrutados, el candidato de extrema derecha Javier Milei, de Libertad Avanza ganó las primarias en Argentina, al superar el 30% de los votos.

El legislador y economista argentino obtiene hasta el momento el 32,57%, superando los cuatro millones de votos (4.809.042).

“Viva la libertad carajo”, expresó desde su comando Javier Milei. “Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país”.

“Hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia, hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina, no solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales, pensar que hasta dos semanas venían operando diciendo que no íbamos a estar ni terceros. Somos la verdadera oposición, somos los que quieren el verdadero cambio”, agregó.

“Quiero invitar a todos los argentino de bien que se sumen a esta vocación de cambio, de progresar y que no me vengan a decir que no se puede”, sostuvo.

Por su parte, la lista Juntos por el Cambio arrojó una victoria para Patricia Bullrich (2.510.468 votos) por sobre el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (1.569.387 votos).

La candidata de Juntos por el Cambio señaló: “Quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos apoyaron su voto en este camino, los que apoyaron esta propuesta de cambio verdadero con coraje y con esta responsabilidad quiero ratificar a los argentinos que Juntos por el Cambio ha hecho una gran elección en toda la argentina”.

Y agregó: “Los vamos a convocar a todos juntos para ganar y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos, quiero agradecerle, siempre lo vamos a lalmar así, a nuestro presidente Mauricio Macri”.

El oficialismo sufrió una dura derrota, ya que la lista Unión por la Patria obtuvo 3.762.672 votos, con solo un 25,48% de los votos, que lo sitúa en tercer lugar.

Reacciones

El precandidato presidencial Juan Schiaretti reconoció que Javier Milei fue el postulante más votado en su provincia, Córdoba. “Quiero felicitarlo”, aseguró escoltado por su compañero de fórmula, Florencio Randazzo.

Por otro lado, en la interna de Juntos Por el Cambio, Horacio Larreta habría reconocido el triunfo de Patricia Bullrich.

Más de 35 millones de argentinos se acercaron este domingo a las urnas de votación para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, también conocidas como PASO, por sus siglas. Los colegios electorales abrieron en toda Argentina a las 08:00 para que los argentinos configuren con su voto las listas electorales.

El próximo 22 de octubre se elegirá presidente y vicepresidente del país, así como 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 en el Senado. Además, se elegirán 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Las primarias de hoy, que servirán para definir las candidaturas, son obligatorias tanto para los partidos políticos como para los electores de 18 a 70 años y son las séptimas que celebra Argentina desde la adopción de este sistema con los comicios de 2011.

La Cámara Nacional Electoral confirmó a Página12 que votó el 69% del padrón electoral en las PASO 2023.

Más de 85.000 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad brindan custodia a las 108.107 mesas de votación distribuidas en 17.432 escuelas y otros recintos de todo el país, que estarán abiertos hasta las 18.00 horas para el acto electoral. Para estas primarias se han inscrito un récord de 27 fórmulas presidenciales, además de 3.782 aspirantes a una banca de diputado y 386 para el Senado.

Demoras en los resultados

La jornada electoral en Argentina transcurrió este domingo en medio de las demoras denunciadas en Buenos Aires por la implementación del voto electrónico, se sumó la pelea pública de la jueza federal María Romilda Servini la responsable de la organización de los comicios, con el gobierno bonaerense, al que culpó de haber actuado con “improvisación” e “impericia” y haber complicado las elecciones.

Adicionalmente, Ezio Emiliozzi, el responsable del Instituto de Gestión Electoral y quien organizó el voto con boleta electrónica en la capital argentina renunció en plena campaña aduciendo “problemas de salud”, cuando acababa de firmar la licitación con la empresa que proveyó las máquinas.

El gobierno argentino reconoció las demoras en la entrega de resultados pese a que informó que los primeros resultados parciales se podían dar a conocer a partir de las 21:00 horas.

“Para los resultados van a tener que tener paciencia”, admitió el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, una vez cerradas las urnas. Dijo que “como es de público conocimiento”.

Victoral Villaruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei ” tenemos la información de que ya cuentan con más del 50% de los votos escrutados y tienen unos números sumamente elevados para La Libertad Avanza que se habían comprometido a las 21:30 a dar esos número y queremos reclamarle al gobierno que de estas cifras y que informe al pueblo argentino cuál ha sido el resultado de más de 50% de las mesas escrutadas, los argentinos merecemos saber cuál fue la voluntad de los votantes de nuestro país”.

A las 22:38, el gobierno expresó que en instantes iban a estar en el sitioweb los primeros resultados “ya habíamos anticipado que este escrutinio iba a ser más lento que otras veces por distintos distritos fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ahora van a poder acceder a tráves de la página web y de la aplicación para poder ver los resultados, tenemos aproximadamente un 60% del país escrutado con algunas diferencias de distritos donde hay muchos menos escrutados entre Río Santa Cruz, Catamarca y en provincia de Buenos Aires se llega solamente al 30% con lo cual van a tener unos datos”, señaló Julio Vitobello.