Visita de David Cameron a islas Malvinas desata molestia en Argentina

El ministro británico de Exteriores, David Cameron, que está en las islas Malvinas, visitó este lunes lugares clave de la guerra entre el Reino Unido y Argentina (1982), como San Carlos, y mantuvo contactos con los isleños.

Cameron se trasladó en helicóptero hasta San Carlos, donde tuvieron lugar numerosos ataques de la aviación argentina contra barcos británicos durante el conflicto, que empezó el 2 de abril de 1982 cuando la Junta militar del país suramericano decidió ocupar el territorio, informan hoy los medios británicos.

Esta es la primera visita de un ministro de Exteriores del Reino Unido a las islas en treinta años, después de la que hiciera Douglas Hurd en 1994 cuando estaba al frente del Foreign Office.

En un día soleado en las islas, Cameron -primer ministro entre 2010 y 2016- conversó con los residentes locales antes de depositar una corona de flores en el monumento a quienes perdieron la vida.

El ministro de Exteriores llegó este lunes a la base militar de Mount Pleasant, donde opera el aeropuerto de las islas.

Cuando estaba al frente del Gobierno británico, Cameron tuvo en más de una ocasión un enfrentamiento con el Gobierno argentino de Cristina Kirchner por la insistencia de ésta a reclamar una negociación con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas.

Antes de viajar a las islas, Cameron dijo que el Reino Unido está comprometido a defender el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.

Durante su visita, el político conservador observará el trabajo que realizan los isleños para proteger su entorno natural y verá algunos de los millones de pingüinos que viven en el archipiélago.

“Las islas Malvinas son una valorada parte de la familia británica, y tenemos claro que mientras ellos quieran seguir formando parte de la familia, el asunto alrededor de la soberanía no se debatirá”, apuntó Cameron en la nota.

Foreign Secretary @David_Cameron is visiting Falkland Islanders to see their work to build a thriving community and protect their natural environment.

The UK is committed to upholding the Falkland Islanders’ right of self-determination. pic.twitter.com/sFQLgRJgT9

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 19, 2024