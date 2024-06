Medio de EEUU publica crudos mensajes de líder de Hamás justificando matanza de civiles

La figura de Yahya Sinwar, líder político de Hamás, se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina radical, marcada por su enfoque extremo y su visión implacable del conflicto con Israel. De hecho, sus declaraciones —reveladas por medios estadounidenses— resumirían su ideología de lucha: “Llegamos a los titulares con sangre. Si no hay sangre, no hay noticias”.

Su postura intransigente frente a un cese al fuego temporal ha sido un tema recurrente en sus mensajes a los negociadores que buscan una salida alternativa, mensajes que fueron recientemente revelados por el medio estadounidense Wall Street Journal (WSJ) y consignados por Radio Biobío en Chile. Sinwar, de 61 años, ha insistido en que solo aceptará un cese definitivo de las hostilidades, percibiendo esto como una victoria de Hamás sobre Israel que podría desestabilizar al gobierno de Benjamín Netanyahu.

“Tenemos a los israelíes justo donde los queríamos”, declaró Sinwar a sus representantes en las negociaciones con Catar y Egipto. Pero, pese a la trágica cifra de más de 37,000 palestinos muertos desde el inicio de la contraofensiva israelí, Sinwar —de acuerdo a los mensajes consignados por WJS—considera estas pérdidas como “sacrificios necesarios”, comparando la situación con la guerra de independencia de Argelia contra Francia, en la que murieron entre 250,000 y 300,000 civiles.

De acuerdo al citado medio, en una carta fechada el 11 de abril y dirigida a Ismail Haniyeh, su cercano colaborador que perdió a tres de sus hijos en un bombardeo israelí, Sinwar reafirmó su postura: “Su muerte y la de otros palestinos infundirá vida a las venas de nuestra nación, elevando su gloria y honor”.

No obstante, dentro de su propio círculo, algunos seguidores cuestionarían la peligrosa estrategia de Sinwar ante la amenaza de una invasión a gran escala de la ciudad de Rafah, hogar de más de 130,000 personas.

De hecho, Netanyahu ha advertido repetidamente que este ataque será inevitable si Hamás no libera a los 120 rehenes israelíes que mantiene. Sinwar, sin embargo, parece esperar la ofensiva israelí, afirmando a sus colaboradores en Doha que “la llegada de Israel a Rafah no será un paseo por el parque”.

“Entre más civiles palestinos mueran, más presión internacional caerá sobre Israel”, ha dicho Sinwar, ordenando a los líderes del movimiento que no hagan ninguna concesión a menos que se logre un cese total de las hostilidades. Para él, una tregua temporal sería “una vergüenza y un escándalo”.

A principios de este año, el Times of Israel reportó que, a pesar de que la inteligencia israelí supuestamente conoce la ubicación exacta de Sinwar, no ha podido atacarlo debido a que se encuentra rodeado de rehenes israelíes, utilizados como escudos humanos. Esta situación fue confirmada en parte por Yocheved Lifshitz, una rehén de 85 años que fue liberada por su edad. “Hola. Soy Yahya Sinwar. Este es el lugar donde estarán más protegidos. Nada les ocurrirá aquí”, les dijo Sinwar a los rehenes.

“Sinwar se quedó con nosotros tres o cuatro días luego de que nos llevaron allí. Le dije que cómo no le daba vergüenza hacerle eso a gente que por tantos años había apoyado la paz, pero no me respondió. Se mantenía en silencio”, relató Lifshitz.

De acuerdo a los medios estadounidenses, la implacabilidad de Sinwar y su disposición a hacer “sacrificios necesarios” reflejaría una estrategia que busca mantener la presión sobre Israel a costa de un alto precio en vidas humanas, perpetuando un ciclo de violencia que sigue cobrando un costo devastador para ambas partes del conflicto.