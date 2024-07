Trump resulta herido tras disparos en su contra en medio de un encuentro de campaña en Pensilvania

El precandidato republicano y expresidente de EE.UU., Donald Trump (2017- 2021) fue evacuado del mitin que ofrecía en la tarde de este sábado en Butler, Pensilvania, después de que se escucharan tiros en lugar y que lo alcanzaron a herir en la oreja derecha.

Según constató EFE desde el lugar, se pudieron escuchar por lo menos cinco disparos, pero no está claro si de los servicios de seguridad o del supuesto atacante. El exmandatario fue evacuado y las autoridades han confirmado que el lugar se ha declarado “escena de un crimen”. Una ambulancia evacuó al exgobernante.

El precandidato republicano y expresidente de EE.UU., Donald Trump (2017- 2021), está “bien” y está siendo examinado por médicos, según el portavoz de la campaña. “El expresidente Trump agradece a los servicios de seguridad y de primeros auxilios la rapidez de acción durante este acto despreciable. Él está bien y está siendo atendido en una instalación médica local”, informó el portavoz Steve Cheung en un comunicado.

Dos personas murieron este sábado en el tiroteo en un mitin del expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump, incluido el agresor, informó el periódico The Washington Post.

Trump, quien fue aparentemente alcanzado en la oreja por una bala y rápidamente evacuado por el Servicio Secreto, está fuera de peligro y siendo examinado por los servicios médicos, aseguró su campaña.

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV

Please stop what you’re doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O

