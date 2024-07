El FBI confirma el intento de magnicidio contra Trump y logra identificar al atacante

La oficina del FBI de Pittsburg confirmó que el expresidente Donald Trump sufrió un “intento de magnicidio” por parte de un tirador que fue abatido y que ya fue identificado por las autoridades, pese a que en un primer momento se hizo difícil la labor porque el atacante portaba sólo el arma con la que intentó asesinar al expresidente. Así lo informó en una rueda de prensa Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina local del FBI en la mencionada ciudad, quien pidió asistencia ciudadana para recopilar datos sobre lo sucedido.

Según el FBI y de acuerdo a imágenes que han circulado por redes sociales, el tirador se encontraba en la parte alta de una construcción, situada fuera del recinto en donde se llevaba a cabo el evento de campaña, a unos 150 metros de donde estaba el escenario en el que hablaba el expresidente Trump. La agencia estatal identificó al atacante como Thomas Mattew Crooks, de 20 años y oriundo de Bethel Park, en Pensilvania. No tenía antecedentes penales según los registros judiciales públicos del estado y según su inscripción de votante, Crooks estaba registrado como republicano. Autoridades aún están investigando las motivaciones que habría tenido el atacante.

The Shooter at the Trump Rally in Pennsylvania can be seen Dead on the Roof of a nearby Building, after being Killed by U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/6eUpiqfCeL

— OSINTdefender (@sentdefender) July 13, 2024