Biden en una “situación imposible”: el análisis de Fernando Wilson tras ataque a Trump en EEUU

El reciente ataque sufrido por el expresidente Donald Trump durante un evento de campaña en Pensilvania, ha marcado un punto de inflexión en la carrera presidencial contra Joe Biden. Según Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, la imagen de Trump herido, pero con el puño en alto, enmarcado por la bandera norteamericana, añade “una épica a su campaña que hasta ahora había estado dominada por sus problemas legales en Nueva York”.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el profesor Wilson destacó la transformación de Trump de “orange man dressed in orange” a una figura “heroica” comparable a la icónica imagen de la bandera en el monte Suribachi en Iwo Jima, coloca a Joe Biden en una posición extremadamente precaria y una situación “imposible”. A su juicio, Trump ha conseguido convertirse en un “héroe emocional” para una parte significativa de la población, especialmente entre los votantes dubitativos de los sectores medios y bajos, lo cual podría tener un impacto considerable en el desarrollo de la campaña a corto plazo.

MAGA toca “una tecla muy potente”

Hoy comienza la convención republicana en Milwaukee, donde Trump será proclamado candidato del partido. Rodeado de esta nueva imagen heroica, según el académico de la UAI, es probable que Trump enfatice su condición de “luchador por las libertades”, contrastando con la imagen de Biden como un líder “débil”.

Wilson también destaca que esta situación refleja una “tormenta perfecta” en Estados Unidos, donde las generaciones de transición, personas de 30, 40 y 50 años que no se están adaptando al nuevo orden económico y social, encuentran en Trump una figura que promete devolverles un pasado glorioso. Este fenómeno no es nuevo, remarca, y puede compararse con la resistencia de los luditas durante la segunda revolución industrial en Gran Bretaña. De acuerdo al doctor en Historia, la actual crisis económica, sumada a los problemas de empleo post-2008, ha creado un escenario donde un candidato que ofrece un retorno al pasado, como lo hace Trump con su lema “Make America Great Again (MAGA)”, toca “una tecla muy potente”.

El académico advierte que, aunque Biden ha conseguido éxitos económicos, no logra proyectar la imagen de liderazgo inspirador que tradicionalmente se asocia con la figura presidencial en Estados Unidos. En un sistema federal, donde los gobernadores administran los estados, explica, el presidente debe ser una figura “carismática”, rol que —en su opinión—Trump ha asumido con su estilo “abiertamente populista”. Esto “ha intensificado la polarización extrema que ya venía en aumento desde la presidencia de Obama y se ha exacerbado tras la muerte de George Floyd —asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis en 2020—”.

Finalmente, Wilson sugiere que el Partido Demócrata tiene ante sí una oportunidad de reformarse y desarrollar nuevas respuestas frente a los desafíos actuales. Sin embargo, considera difícil que esto ocurra bajo el liderazgo de Biden. De todas formas, “el ataque a Trump nos demuestra que la rueda de la fortuna no está clavada, puede ocurrir cualquier cosa”, insistió.

El atentado contra Trump durante un evento de campaña en Pensilvania dejó una persona muerta además del tirador, quien fue baleado en el sitio del atentado. Dos personas más resultaron heridas.

Apenas seis minutos después de que Trump iniciara su discurso, se escucharon tiros y el candidato se tocó la oreja y se lanzó al piso como indicaban los agentes del Servicio Secreto, encargados de su seguridad.

La foto de un ensangrentado Trump levantando un puño ocupó la portada de los diarios alrededor del mundo, mientras que el candidato anunciaba que mantiene la intención de asistir a la Convención Nacional Republicana que se celebrará en la ciudad de Milwaukee a partir de este lunes.

Las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, a llevar a cabo el atentado con un arma que, según el FBI, había comprado su padre.

Biden llamó al país a que “baje la temperatura” del debate político. Hablando desde el Despacho Oval, un recinto que se reserva para los pronunciamientos más solemnes del mandatario estadounidense, Biden dijo que el tiroteo “nos llama a todos a que demos un paso atrás”.

El discurso de Biden duró menos de 10 minutos y se centró en un mensaje de unidad, sin reaccionar a las críticas de algunos republicanos que lo han acusado de amplificar una retórica divisiva en contra de su rival durante la campaña presidencial.