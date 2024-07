Joe Biden renuncia a la carrera por la presidencia de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se retira de la carrera presidencial, a través de una carta publicada en redes sociales.

La renuncia, que efectivamente se esperaba para estos días, se produjo luego de una fuerte presión al respecto, debido a las confusiones que ha protagonizado, su mal desempeño en el debate en contra de Donald Trump y la presión de los propios demócratas, dado que todas las encuestas evidencian que el triunfo es de Trump.

Frente a ello, en la carta que publicó en su cuenta de “X”, el mandatario señaló que su renuncia a la carrera obedecía a que se trata de lo mejor para su partido, para la nación y para él, por lo que anunció que se dedicará solo a gobernar hasta el fin de su periodo, en enero de 2025.

Asimismo, agradeció a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien es su candidata a enfrentar a Donald Trump, aunque una buena parte del partido Demócrata quiere que dicho lugar sea ocupado por Michelle Obama. En otro posteo, Biden argumentó que “quiero ofrecer mi completo apoyo a Kamala para convertirse en la nominada del partido este año. Demócratas: es tiempo de estar juntos y vencer a Trump. Hagámoslo”, señaló.

The New York Times, el primer medio que conminó a Biden a retirarse de la carrera, por medio de un editorial, felicitó la decisión del presidente, aseverando que este fue capaz de dejar sus propias ambiciones y orgullo a un lado, en favor de los intereses nacionales. El editor de la revista The New Yorker, David Remnick, por su parte, calificó la decisión del mandatario como “un acto de patriotismo”.

El candidato demócrata, Donald Trump -muy fortalecido después del atentado que sufrió pocos días atrás- usó su propia red social, Truth, para golpear aún más al ahora excandidato, asevernado que “el corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue! Sólo alcanzó el cargo de Presidente con mentiras, Fake News”, agregando que todos los que estaban cerca de él, así como su médico, sabían que “no estaba apto para ser presidente.

Detrás de la bajada de Biden no solo se encuentra el problema presidencial, que los demócratas dan como perdida, sino también el control del senado y la cámara de representantes, como lo explicó durante la semana Fernando Wilson en entrevista con Mirna Schindler, en el programa Al Pan Pan, de El Mostrador.