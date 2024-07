Parche antes de la herida: ente electoral venezolano dice que González “desconoce” constitución

Síntesis generada con OpenAI

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, criticó al candidato opositor Edmundo González por no firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados propuesto por Nicolás Maduro, aunque no es un requisito legal. Amoroso afirmó que González desconoce la Constitución y las leyes de la República. El opositor Enrique Márquez también se negó a firmar, pero señaló que reconocerá los resultados si se tienen acceso a las actas de escrutinio. No existe obligación legal de firmar dicho compromiso anticipado de resultados.

