Gobierno de Maduro se lanza contra el Centro Carter por apoyar “golpe de Estado” en su contra

El canciller venezolano, Yván Gil, acusó al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado tras afirmar que el opositor Edmundo González Urrutia, y no Nicolás Maduro, ganó las elecciones del 28 de julio. Gil denunció que el Centro Carter, dirigido en Venezuela por Jennie Lincoln, apoyó delitos electorales. A pesar de que el Centro Carter fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para supervisar el proceso, calificó las elecciones como no democráticas. La oposición sostiene que González Urrutia ganó con amplia mayoría, mientras que el CNE aún no publica las actas oficiales.

