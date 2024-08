Zelensky confirma que tropas ucranianas están atacando a Rusia en su territorio

La acción representa la incursión más profunda en suelo ruso lanzada por las fuerzas ucranianas desde que el Kremlin comenzó su invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

Desde Moscú, por su parte, han prometido una “respuesta dura” contra lo que califican “ataques terroristas que solo buscan intimidar a la población pacífica de Rusia”.

La ofensiva ucraniana, sin embargo, no ha alejado los combates de su territorio. Así a primeras horas del domingo, la capital Kyiv y varias otras ciudades ucranianas fueron atacadas por el ejército ruso con aviones no tripulados y misiles, informaron funcionarios locales.

Despejando las dudas

No obstante, estas afirmaciones en el terreno las fuerzas del Kremlin parecen estar teniendo problemas para contener a las tropas de Kyiv.

“Un gran número de residentes tomó la decisión de abandonar temporalmente Krasnaya Yaruga y los pueblos cercanos por la noche, aunque no teníamos información de que fuera necesaria la evacuación, por lo que tales decisiones no se tomaron y aún no se han tomado”, dijo Gladkov.

El canal ruso de Telegram “Dos Mayores”, crítico con la cúpula militar rusa, afirmó que las fuerzas ucranianas habían “avanzado en un frente amplio” en el distrito de Belovsky y que “todo alrededor del centro del distrito de Belaya está ocupado por el enemigo”, reportó el servicio ruso de la BBC.

Moscú, por su parte, ha impuesto el régimen “antiterrorista” en tres zonas fronterizas con Ucrania para hacer frente a la situación.

La decisión significa que las autoridades de las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk pueden restringir el movimiento de personas y vehículos e intervenir llamadas telefónicas, entre otras medidas.