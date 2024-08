Kamala Harris promete unidad y proteger derechos al aceptar la candidatura demócrata

Ante cerca de 20.000 espectadores, Kamala Harris aceptó la nominación a la presidencia durante el último día de la Convención Nacional del Partido Demócrata.

We are united behind @KamalaHarris —the next President of the United States. pic.twitter.com/d1Tz0mZtza

“En nombre de todos aquellos cuya historia sólo podría escribirse en la nación más grande de la Tierra, acepto su nominación para ser presidente de los Estados Unidos de América”.

Faltan poco más de 70 días para la elección presidencial del 5 de noviembre y Kamala Harris advirtió nuevamente sobre los riesgos de una segunda administración de Donald Trump. “Él y sus aliados limitarían el acceso a los métodos anticonceptivos, prohibirían el aborto con medicamentos y promulgarían una prohibición del aborto a nivel nacional, con o sin el Congreso”, sostuvo.

Harris prometió reformar “el fracturado sistema migratorio” del país y no caer en la disyuntiva de elegir entre una frontera segura o un esquema para abordar la migración de forma más humanitaria. “Sé que podemos llevar con orgullo nuestra herencia como una nación de inmigrantes. (…) Podemos crear un camino a la ciudadanía y asegurar nuestra frontera“, dijo, refiriéndose a un espinoso tema para la administración de Biden.

Las mujeres y las minorías serán públicos demográficos claves en estas elección.

My mother, Dr. Shyamala Gopalan Harris, came to the United States from India alone at 19. She was a force who had two goals in life: to cure breast cancer and to raise my sister Maya and me.

Her dedication, determination, and courage shaped who I am today. pic.twitter.com/ZZWS1uUGMZ

— Vice President Kamala Harris (@VP) August 22, 2024