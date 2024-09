The White Stripes demanda a Donald Trump por usar una de sus canciones para la campaña

Síntesis generada con OpenAI

La banda The White Stripes demandó a Donald Trump por el uso no autorizado de su canción “Seven Nation Army” en un video de su campaña política. Jack White, líder de la banda, expresó su rechazo a las acciones y políticas de Trump. El video fue usado durante un evento en Wisconsin, pero luego fue eliminado. Esta demanda es parte de una serie de acciones legales por parte de músicos para evitar el uso no autorizado de su música en campañas políticas.

Desarrollado por El Mostrador