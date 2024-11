Trump nombra a Tom Homan como ‘zar de fronteras’ y confirma línea dura en migraciones

Trump, de 78 años, prometió lanzar el mayor operativo de deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos apenas inicie su mandato. “Me complace anunciar que el exdirector de ICE y firme defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump como responsable de las Fronteras de nuestra Nación (‘Zar de la Frontera’)“, escribió Trump en su red, Truth Social.

“Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor que él para vigilar y controlar nuestras fronteras”, agregó el magnate. Tom Homan estará a cargo de “todas las deportaciones de extranjeros indocumentados”, añadió Trump.

Durante la campaña electoral, Trump avivó el miedo hacia los migrantes con generalizaciones y exageraciones de cifras, llegando a decir que estos “envenenan la sangre del país”.

El presidente electo prometió también poner fin a programas de acogida a migrantes implementados en los últimos años por Washington y volver a instaurar la política de separación de familias en la frontera. Homan dirigió ICE durante el primer mandato de Trump (2017-2021). Durante esa presidencia, cerca de 4.000 niños migrantes fueron separados de sus padres y puestos en detención.

“Tengo un mensaje para los millones de inmigrantes ilegales que Joe Biden permitió entrar a nuestro país: comiencen a hacer sus maletas ya“, declaró Homan en julio durante la Convención Nacional Republicana.

Mientras el gobierno estadounidense lleva años lidiando con la gestión de su frontera sur con México, Trump ha exacerbado las preocupaciones al afirmar que una “invasión” de migrantes está en curso y que, según él, estos violarán y asesinarán a estadounidenses. En sus discursos de campaña, ha exagerado considerablemente las tensiones locales y ha inducido a su audiencia a error sobre las estadísticas y la política migratoria.

BREAKING: President Trump names Tom Homan as his Border Czar, in charge of deportations.

Illegals, start packing.

pic.twitter.com/64dck6HTz9

— End Wokeness (@EndWokeness) November 11, 2024