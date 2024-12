Trump dice que considerará que EE. UU. abandone la OTAN

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista transmitida este domingo que consideraría abandonar la OTAN si su país no recibe un “trato justo”. Sin embargo, “si pagan sus cuentas” Estados Unidos permanecería en la alianza militar, dijo el líder republicano sobre los miembros del bloque en el programa Meet the Press, de NBC.

La OTAN, creada después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, se comprometió en 2014 a que sus miembros gasten al menos el 2 % del PIB en defensa, algo que Trump ha presionado para que se logre, aunque también ha considerado que el porcentaje ideal debería ser el 4 %.

Trump también expresó en la entrevista que su entrante administración reduciría la ayuda a Ucrania, país que ha sido apoyado por el gobierno de Joe Biden firmemente desde la invasión por parte de Rusia.

“Posiblemente. Sí, probablemente, seguro”, dijo en el programa. La entrevista fue grabada el viernes, antes de las conversaciones entre Trump, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski el fin de semana en París.

Fin a ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos señaló que tendría que deportar a todos los inmigrantes indocumentados y reiteró su promesa de campaña de poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

“Se tiene que hacer”, declaró en la entrevista, después de que le preguntaran si planeaba deportar a “todos los que estén” en Estados Unidos “ilegalmente” durante su mandato de cuatro años.

No obstante, Trump se mostró más benevolente con los “dreamers” (soñadores), beneficiarios en su mayoría latinos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a Estados Unidos, al decir que pueden quedarse en el país.

En este sentido, dijo que su “plan” es trabajar con los demócratas para hacer que esto sea posible, pero no señaló más detalles.

“Algunos de ellos ya no son jóvenes. Y en muchos casos, han tenido éxito. Tienen buenos trabajos. En algunos casos tienen pequeñas empresas. En otros casos, pueden tener grandes empresas. Y vamos a tener que hacer algo con ellos”, anotó.

También usó su primera entrevista televisiva formal después de las elecciones de noviembre para insistir en que pondría fin a la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Constitución de Estados Unidos, “mediante una acción ejecutiva”.

El magnate señaló que durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021) hubiese querido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, pero la llegada de la pandemia modificó sus planes.

Aumento de los aranceles “de manera apropiada”

Por otra parte, Trump aseguró que su país está subsidiando a México y Canadá con la política comercial actual y comentó que el aumento de los aranceles “de manera apropiada” mejorará la economía, pero no pudo garantizar que no tendrá un impacto en las familias estadounidenses.

“Soy un gran creyente en los aranceles”, apuntó y agregó que su propuesta de aumentar los aranceles a los dos principales socios comerciales de Estados Unidos -México y Canadá- hará “rico” a su país.

Trump matizó que cree que los aranceles “deben usarse de manera apropiada”: “No digo utilizarlas como un loco”.

A la pregunta de si puede garantizar que el aumento de los gravámenes de entrada a las importaciones no tendrá un impacto en los precios y en los consumidores estadounidenses, el presidente electo aseguró que no quiere garantizar nada.

“No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero lo que puedo decir es que si miras a mi economía antes del covid (los tres primeros años de su primer mandato), teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país. Y teníamos muchos aranceles con diferentes países, pero en particular con China. Nos llevamos cientos de miles de millones de dólares y no teníamos inflación”, aseguró Trump.

Indulto

Otra cosa que Trump dijo que “muy probablemente” hará su primer día en el Despacho Oval será indultar a algunas de las personas que participaron en el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, quienes, según él, están “viviendo un infierno” en la cárcel. Actualmente, hay aproximadamente 250 personas detenidas.

No obstante, Trump dijo que “puede haber algunas excepciones” a sus indultos “si alguien fue un radical, loco”.

Trump ha negado por activa y por pasiva que incitara a los manifestantes a asaltar la sede del Congreso estadounidense. Más de 900 participantes en el asalto se declararon culpables de diferentes delitos para ver reducida su pena durante los procesos abiertos en su contra.

Uno de los argumentos que más han repetido en esas discretas audiencias los detenidos es el de que se vieron instigados a actuar para detener la confirmación del triunfo de Joe Biden por el expresidente estadounidense, que ya durante la campaña insistió en que sería víctima de un fraude electoral. Unas acusaciones sin fundamento que siguió lanzando, y aún deja caer, tras perder de manera ajustada.