Al menos 2 muertos y 18 heridos al chocar una avioneta contra un almacén en California

Al menos dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas este jueves al estrellarse una avioneta contra el techo de un almacén comercial en la ciudad de Fullerton, en el sur de California, lo que provocó un incendio en el interior del edificio.

“Hay dos muertes confirmadas, diez personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir tratamiento y ocho personas fueron atendidas y dadas de alta en el lugar”, informó en X el Departamento de Policía de Fullerton.

El avión se estrelló alrededor de las 14:00 hora local (12:00 GMT) cerca del aeropuerto municipal de Fullerton, un complejo de aviación general situado en el condado de Orange y a uno 10 kilómetros de Disneyland.

El impacto del aparato provocó un incendio en el interior del edificio que fue extinguido por los servicios de emergencia.

Imágenes difundidas por el canal de televisión KABC-TV muestran una columna de humo negro que se asoma de un agujero en el techo de uno de los varios almacenes del distrito comercial.

Los equipos de socorro se desplazaron a la zona para reforzar las labores de rescate mientras se investigan las causas del accidente.

Por el momento se desconoce el tipo de aparato que sufrió el accidente así como la identidad de las víctimas del suceso.

