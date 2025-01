¿Qué hay detrás de la injerencia de Elon Musk en las elecciones alemanas?

“No puedo recordar que haya existido en toda la historia de la democracia occidental un caso semejante de intromisión en la campaña electoral de un país amigo”. Lo dijo el casi siempre parco candidato a canciller por la Democracia Cristiana alemana Friedrich Merz después de leer el comentario que el multimillonario estadounidense Elon Musk publicó a invitación del diario alemán Die Welt, animando a los alemanes a votar por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, el AfD, al que Musk llamó “el último destello de esperanza”.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024