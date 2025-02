Al menos cuatro víctimas fatales deja explosión en centro comercial en Taiwán

Una explosión se registró durante esta jornada en un centro comercial de la ciudad de Taichung, en el centro de Taiwan, dejando al menos cuatro personas murieron y otras veinte heridas.

Las autoridades locales de bomberos acudieron al lugar para realizar operaciones de rescate y han iniciado una notificación de siniestro grave, según medios taiwaneses.

Las causas de la explosión están siendo investigadas.

En un mensaje en su cuenta oficial de Facebook, el presidente taiwanés, William Lai, deseó una pronta recuperación a los heridos y reclamó a los investigadores que “aclaren la causa del accidente lo antes posible”.

🚨🇹🇼Gas Explosion at Taichung Shin Kong Mitsukoshi, Taiwan – 11:33 AM

A massive gas explosion occured , blowing 4 people out of the 12th-floor food court. Rescue efforts continue.

Current Status

– 4 deaths confirmed

– 6 critical injuries

– 1 additional fatality (male) pic.twitter.com/I1IQ13Ja8l

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 13, 2025