Zelensky no aceptará acuerdo entre Trump y Putin para acabar la guerra sin contar con Ucrania

Al referirse a las negociaciones, el presidente Zelensky reiteró que “es importante que no todo vaya de acuerdo al plan de Putin“, que es negociar la paz en Ucrania directamente con EE.UU. Manifestó que no ve la llamada entre Trump y Putin como una señal de que la prioridad de EE.UU. sea hablar con Rusia, pero reconoció que en todo caso no le había resultado “muy agradable”.