Vaticano: Papa Francisco ya no necesita ventilación mecánica tras crisis respiratoria

Después de sufrir dos crisis respiratorias en la víspera, el estado de salud del papa Francisco se estabilizó este martes 4 de marzo, por lo que ya no necesita usar ventilación mecánica para ayudar a respirar, informó el Vaticano en las últimas horas.

El pontífice, de 88 años, había sido conectado a ventilación no invasiva-que cubre su nariz y boca para bombear oxígeno a sus pulmones-un día antes tras experimentar lo que fue descrito como dos episodios de “insuficiencia respiratoria aguda”.

Ante lo que parece ser un parte de mejoría, ahora Francisco ha vuelto a ser tratado solo con oxígeno a través de un pequeño tubo nasal debajo de la nariz, explicó la oficina de prensa del Vaticano.

Pope Francis slept well throughout the night after suffering two respiratory insufficiencies on Monday, according to the Holy See Press Office.https://t.co/upcV9pRZK6 pic.twitter.com/ghhKGxERby

— Vatican News (@VaticanNews) March 4, 2025