¿Cómo ven los alemanes el posible rearme del país, con el plan de inversiones deseado por Merz?

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no pasa un día sin que los medios hablen de los horrores del nazismo y la guerra. Tras 80 años, el Gobierno alemán, después de una infinidad de dudas, parece estar listo para el rearme de Alemania.

“Quizás tiene sentido prepararse”

Quiere contraer 500 mil millones de euros en deudas para financiar una inversión en infraestructura y el rearme de Alemania, para hacerse cargo por lo menos de su propia defensa, incluyendo la reintroducción del servicio militar obligatorio.

Después de la invasión rusa a Ucrania, el pacifismo, que ha sido casi una doctrina de gobierno en el país europeo, parece estar cambiando en la cabeza de los ciudadanos. “Creo que está bien, tenemos que mantenernos alertas y participar, porque si algo sale mal en Ucrania saldrá mal para nosotros también”, estima una mujer.

“Si se mira lo que está pasando, quizás tiene sentido prepararse”, dice también un hombre. “Estoy a favor del servicio militar obligatorio, porque estamos viviendo un momento difícil. Si Rusia nos atacara, sería bueno que nosotros estuviésemos preparados”, agrega otro.

“No me gusta nada”

Sin embargo, por ahora, algunos son aún reticentes: “Muchos de nosotros nos sentimos algo perdidos, se harán muchas cosas que son poco predecibles en sus efectos, no me gustaría participar en eso”, afirma un hombre. “No me gusta nada, no me parece nada bien entrar en el ejército”, opina asimismo una mujer.

En todo caso el fantasma de Rusia, tan temido en la historia alemana, parece haber hecho saltar décadas de educación pacifista y hacer que los alemanes comiencen otra vez a pensar en la tan temida guerra.