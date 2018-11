Indignación con la UDP por desvinculación injustificada de la profesora de derecho civil Leonor Etcheberry

Señor Director:

Con asombro, más bien indignación, me acabo de enterar que la Universidad Diego Portales, ha desvinculado, sin consideración de ninguna especie, a la profesora de derecho civil Leonor Etcheberry Court , mujer que hasta hoy no solo se desempeñaba en esa casa de estudios desde 1985, mujer que ha colocado a esa Universidad en un lugar destacado porque sin dejar de lado sus compromisos ha ocupado altos cargos, como la Dirección de la Academia-Judicial, provocando un cambio que hizo de ella una verdadera escuela de jueces y el de abogado integrante de la E. Corte Suprema, destacándose por su aporte, especialmente, en materias de derecho de familia. La profesora Leonor Etcheberry, es una de las más destacadas civilistas en derecho de familia, reconocida entre sus pares por su solidez y calidad académica. Como si fuera poco, ha participado sistemáticamente en las Jornadas de Derecho Nacionales de Derecho Civil, y es una de las fundadoras del consorcio de las Jornadas de Derecho de Familia. Sus publicaciones son abundantes y su aporte a la dogmática de la disciplina inconmensurable. Una profesora que no solo goza del mayor respeto intelectual de sus pares, sino que goza del aprecio de sus alumnos, aprecio académico, siendo calificada con máxima calificación en la docencia que imparte.

La verdad es que estoy sorprendido, estas son aquellas cosas que a cualquier persona, y más a quien participa de la academia nacional, repugna por tratarse de una situación del todo incomprensible. Sería del todo interesante conocer cuáles son las necesidades de la empresa (UDP) que justifican “echar” a la profesora Leonor Etcheverry de la casa de estudios a la que entregó más de tres décadas y, en buena parte, ha contribuido intensamente, a lo que, hasta hoy, es. Lo más interesante sería conocer la opinión de un laboralista y si en la decisión institucional (de la empresa) hay o no vulneración de derechos. Todo mi apoyo a la profesora Etcheberry.

Alvaro Vidal Olivares

Profesor Titular de Derecho Civil

Director Departamento de Derecho Privado.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso