Señor Director:

En referencia al artículo publicado el 29 de noviembre en su medio sobre la situación del Museo Nacional de Bellas Artes y el proceso de selección de su nuevo director(a) quisiera aclarar algunos puntos e imprecisiones que nos parecen importantes.

1. Respecto al nombramiento del nuevo director del Museo Nacional de Bellas Artes hay que aclarar que dicho proceso de selección se ha realizado siguiendo su curso según lo determina la ley. En el artículo se menciona que “la demora en nombrar a un reemplazante del criticado Farriol respondió también a errores particulares del nuevo Servicio Nacional de Patrimonio en las bases del concurso” y que este supuesto yerro también pudo deberse “a la manifiesta inexperiencia del actual director (s) del Servicio”. Al respecto quisiera precisar que el proceso no presentó errores sino que los concursos para seleccionar éste y otros cargos similares se realizan siguiendo las modificaciones definidas en la ley 21.045 y en el Decreto con Fuerza de Ley N° 35 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, aprobada en 2017. Allí se estableció que en un primer llamado el concurso limita el universo de postulantes a funcionarios públicos. En caso de ser declarado desierto por no encontrarse a la persona que cumpla con lo definido en las bases, se abre un nuevo llamado abierto a postulantes externos, incluyendo extranjeros con ciudadanía chilena. De esta manera ocurrió el proceso en cuestión, el que ahora se encuentra en su etapa final.

Por lo tanto, el procedimiento implementado se ajustó a la ley y cabe mencionar que los concursos no dicen relación con la experiencia patrimonial de un director sino que, en todas las instituciones públicas, se realizan a través de la experiencia y asesoría de los departamentos de Recursos Humanos y de Jurídica.

2. Decir que todos los concursos nacionales – tanto del ámbito público como del mundo privado-- exigen a los hombres "haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización".

3. Asimismo, quisiera destacar el trabajo de los funcionarios, que en el marco de procesos de renovación, continúan realizando su labor. Ejemplo de ello es la reciente y exitosa exhibición “De aquí a la Modernidad” de la colección del Museo, la que fue inaugurada el pasado 16 de noviembre en el marco de la iniciativa Museos de Medianoche, jornada en la que el MNBA recibió más de 5.400 visitantes, concentrando la mayor cantidad de asistentes a nivel nacional.

Dicho lo anterior, se considera de la mayor relevancia la llegada de un nuevo director(a) para enfrentar - en conjunto con los funcionarios, en el marco del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y de cara a la ciudadanía-, los desafíos pendientes de esta institución fundamental de la historia cultural de Chile.

Muy cordialmente,

Emilio de la Cerda Errázuriz, Subsecretario del Patrimonio Cultural

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio