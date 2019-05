Preocupaciones e interrogantes en torno a la enseñanza de la Historia, Geografía y la Educación Ciudadana

La noticia aparecida en los medios de comunicación masiva acerca de los cambios en el currículum nacional ha generado gran debate. En particular, llama la atención el anuncio de que Historia pasará a ser un curso optativo y no obligatorio en tercer y cuarto medio.

Tras conversar con varios docentes que nos dedicamos a la formación de los futuros profesores de Historia y Geografía que ejercerán en las aulas del país, surgen varias interrogantes que nos preocupan, por ejemplo: ¿por qué eliminar este curso?, ¿acaso la Historia no sirve para formar ciudadanos? Más allá de realizar una defensa disciplinar, la decisión tomada nos puede remitir a la clásica discusión acerca de los fines de la enseñanza de la Historia y Geografía.

Desde una perspectiva de la empleabilidad, en un tweet la ministra Cubillos señala que, por el enfoque del nuevo curso de Educación Ciudadana, este debe ser impartido por profesores de Historia. No obstante, sería fundamental que dicha afirmación estuviera plasmada en un documento oficial y no en una red social, para así asegurar que se cumpla y no quede como una declaración de buenas intenciones.

Preocupa también que la ministra señale en la misma red que todos los conocimientos y habilidades de Historia están cubiertos entre primero básico y segundo medio, lo que por el momento no podemos corroborar sin contar con los respectivos planes y programas del MINEDUC.

La misma autoridad señala que el cambio curricular se enfoca en formar ciudadanos responsables, ante lo que surge la duda ¿acaso la Historia y Geografía no sirven para lograr aquello?, ¿con dos años de un curso de formación ciudadana se logrará esto? Sabemos que la Ley 20.911 (2016) indica que los establecimientos educacionales deben desarrollar en todos los niveles un Plan de Formación Ciudadana, por lo que la implementación en tercer y cuarto medio de un curso de Educación Ciudadana puede ser interpretado como una forma de cerrar el proceso formativo de los estudiantes. Pero, los actuales profesores del sistema ¿cuentan con la formación actualizada para cubrir el enfoque señalado en los acuerdos del CNED?, ¿cómo se evaluará tanto en el aula como a nivel país los aprendizajes y el impacto de esta política pública?

Estas son algunas de las interrogantes e inquietudes que como formadores de profesores nos preocupan.