Sequía en Chile central

Señor Director:

La zona central de Chile está pasando por uno de los años más secos desde que se tienen registros. Nuestros embalses se encuentran vacíos; nuestros acuíferos (reservas naturales de agua) presentan niveles nunca antes vistos; y lo peor de todo, la poca agua que queda se encuentra privatizada. No dejo de preocuparme por la pésima gestión del recurso hídrico de los últimos gobiernos, pues hoy en día en Chile el sistema de gestión consiste en rezar para que llueva, un error que se cometió en, por ejemplo, Ciudad del Cabo.

Debemos enfrentar la crisis hídrica nacional en forma seria e inteligente. Al respecto, la “carretera hídrica” que se planea construir no es una solución eficiente; es inmensamente cara, demorará demasiado tiempo en construirse, tiene una vida útil limitada, sólo beneficiará a un número limitado de cuencas (sin mencionar que quienes tendrán acceso al recurso son sólo aquellos que poseen derechos de aprovechamiento de agua), generará problemas ecológicos en el sur, y cualquier falla en el sistema cortaría el abastecimiento nacional. Existe una razón por la cual se está optando por la desalación en el mundo, y la razón es su simplicidad, bajo costo y sustentabilidad. Mi pregunta es, ¿por qué no se están construyendo desaladoras en la zona central de Chile, como se está haciendo en más de 40 países? Además, ¿por qué no se han creado incentivos para la eficiencia hídrica en la agricultura, el rubro que más consume el recurso a nivel nacional, y responsable de la mayoría de los problemas de escasez? Finalmente, ¿por qué no se ha definido un buen sistema de gestión territorial que considere el recurso hídrico, y que de prioridad al abastecimiento de las personas y de los ecosistemas?

Se nos acaba el tiempo y seguimos sin avanzar en el tema más relevante para el futuro de nuestro país: el agua.

Pablo A. García Chevesich, Ph. D.

Hidrólogo U. de Arizona