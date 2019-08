Problemas financieros de los hospitales públicos

Señor Director:

Preocupante en extremo es la publicación del Periodista Felipe Saleh en la edición de hoy 12 de Agosto en El Mostrador. El panorama es sombrío y las soluciones propuestas han sido discutidas una enormidad de veces , en artículos de prensa, editoriales y seminarios. Hacer más resolutiva la Atención Primaria , dar más capacidad de Compra a la Cenabast para que pueda , a su vez , distribuir y vender medicamentos e insumos a precios menores ( sobre todo a Farmacias Independientes). La Atención Primaria no solo debe ser mas resolutiva desde el punto de vista Tecnológico ( más recursos mediante aumento del per cápita ) , sino también desde el punto de vista de un cambio en el sentido de fortalecer mucho mas al Médico de Medicina Familiar , al Médico de Cabecera , para evitar que los pacientes , sobre todo Adultos mayores , sean derivados a 3 o 4 Especialistas con el consiguiente problema de horas y con la polifarmacia que eso conlleva. Concomitantemente debe seguir mejorando la Gestión en Salud.

Sin embargo lo que además, me preocupó sobremanera , es la actitud del Ex Ministro de Salud que, en forma Populista y Demagógica (dijo en una entrevista, no entender porque el Presidente le había pedido la renuncia si lo estaba haciendo “fantástico”) ofreció convenios de programación en regiones, con la consabida publicidad y sin tener la aprobación de Hacienda. Sembró ilusiones y prometió lo que no se va a poder cumplir. Esa misma actitud caracterizó una gestión plagada de errores y totalmente desconectada de la realidad y que además tuvo como estrategia denigrar y culpar de su mala gestión a un sinnúmero de colaboradores que fueron quedando apartados de su camino. A pesar de todo esto el Ex Ministro de Salud suena como Candidato a probables cargos de representación popular ; creo que esa era su meta y trató de usar el Ministerio como un trampolín para lograrlo. Lamentable actitud que, justamente lo llevó a actuar con falsas promesas y populismo.

Enrique Paris Mancilla