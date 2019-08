Mochilas en llamas

Señor Director:

Los últimos hechos de violencia en el Instituto Nacional “Jose Miguel Carrera”, donde incluso vimos la quema del estandarte del lugar y el ingreso desproporcionado de Carabineros, como así a lo ocurrido en otros establecimientos emblemáticos, solo muestran el desgaste que la educación pública vive en Chile: los municipios no cumplen a cabalidad su rol de administradores, sin poder satisfacer las necesidades económicas y académicas, siendo sometidos a una carga compleja de recursos que finalmente terminan en un equipo docente carente de recursos económicos y garantías de seguridad para llevar a cabo la tarea de entregar educación y formación a sus alumnos y alumnas, junto con establecimientos en precarias condiciones para impartir tan vital función.

La nueva ley que crea el Sistema de Educación Pública pretende dar solución a una problemática generada en los años 80 con la municipalización de la educación, para lo cual hacemos un llamado público al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República, para que los colegios emblemáticos (no solo de la comuna de Santiago) sean sometidos a una administración dedicada, que les permita agilizar la inyección de recursos para lograr las mejoras prometidas (y nunca cumplidas). No debemos olvidar que, tras los hechos de violencia de los alumnos, existen petitorios que plasman las condiciones en que los alumnos estudian: baños con daños, calderas fuera de funcionamiento, plaga de ratas, un profesorado con rentas e incentivos bajos que los obligan a migrar a la educación privada o a trabajar en dos establecimientos educacionales. No debe existir color político para frenar la violencia con dialogo, voluntad y por sobre todo, anteponer el bien superior de los estudiantes, quienes están llamados en el futuro a entregar desarrollo y progreso a este país, cosa que no es posible realizar con la educación actual. ¡Gobernar es educar!

Aníbal González, Presidente Centro de Ex Alumnos del Instituto Nacional

